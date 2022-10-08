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Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации
Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T15:27
2022-10-08T16:43
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
https://crimea.ria.ru/20221008/sergey-surovikin-biografiya-1124777291.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации

Решением министра обороны Шойгу командующим силами в зоне СВО назначен генерал Суровикин

15:27 08.10.2022 (обновлено: 16:43 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
"Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", – цитирует РИА Новости.
Сергей Суровикин
16:09
Сергей Суровикин. Биография
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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