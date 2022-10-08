https://crimea.ria.ru/20221008/minoborony-rf-smenilo-komanduyuschego-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1124776326.html

Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации

Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T15:27

2022-10-08T15:27

2022-10-08T16:43

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.

https://crimea.ria.ru/20221008/sergey-surovikin-biografiya-1124777291.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф