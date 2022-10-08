https://crimea.ria.ru/20221008/minoborony-rf-smenilo-komanduyuschego-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1124776326.html
Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации
Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T15:27
2022-10-08T15:27
2022-10-08T16:43
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124776024_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_e2c11817a82e34861bb9ddeec7a1ee14.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
https://crimea.ria.ru/20221008/sergey-surovikin-biografiya-1124777291.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124776024_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f097798fbdaa24f435cc749a73d95d33.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации
Решением министра обороны Шойгу командующим силами в зоне СВО назначен генерал Суровикин
15:27 08.10.2022 (обновлено: 16:43 08.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
"Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", – цитирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.