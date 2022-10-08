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Украину не берут в НАТО – политолог назвал причину - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Украину не берут в НАТО – политолог назвал причину
Украину не берут в НАТО – политолог назвал причину - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Украину не берут в НАТО – политолог назвал причину
Североатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-08T03:27
2022-10-07T22:01
нато
украина
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Североатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров."НАТО выбран определенный формат войны. А с их стороны это, однозначно, война против России, и не столь важно, как мы к этому относимся. Украина с нами "воюет" с 2014 года, подшучивая, что Россия "на войну не явилась". А когда явилась — мы уже заметили, какие неприятные неожиданности их (Украину — ред.) поджидали. Можно было бы, конечно, и раньше явиться", — заметил политолог.По его мнению, Западу гораздо выгоднее использовать Украину как инструмент войны с Россией, не ввязываясь в полной мере в открытое противостояние."Теперь весь Запад воюет против России. Но делает это Украиной. Украина — инструмент этой войны и таковым и должна оставаться. А чтобы этим инструментом можно было манипулировать, максимально играть свободой, он не должен находиться в Североатлантическом блоке. Украина как инструмент должна как раз-таки находиться вне его", — пояснил Никифоров.Он добавил, что сейчас все попытки киевских властей форсировать события являются паникой, не согласованной со своими кураторами.Кроме того, считает Никифоров, НАТО не хочет приравнивать Украину к государствам-участникам альянса, чтобы избежать ответственности за свои действия."Тем более, что Украина — инструмент одноразовый, расходный материал. Ее незачем приравнивать к государствам, имеющим гарантии безопасности того уровня, который обеспечивает им членство в НАТО. Никакая инициатива со стороны Киева не в силах изменить этот формат. Поменять его может только Запад. А их все устраивает", — заключил эксперт.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России.
https://crimea.ria.ru/20221005/nato-stremitsya-perenesti-voennye-deystviya-iz-ukrainy-v-rossiyu--patrushev-1124722099.html
https://crimea.ria.ru/20220625/konflikt-vokrug-ukrainy-reshat-putem-peregovorov---stoltenberg-1123651113.html
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Сергей Жабин
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60
нато, украина, мнения
Украину не берут в НАТО – политолог назвал причину

Политолог пояснил, почему НАТО не принимает Украину

03:27 08.10.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Североатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.
"НАТО выбран определенный формат войны. А с их стороны это, однозначно, война против России, и не столь важно, как мы к этому относимся. Украина с нами "воюет" с 2014 года, подшучивая, что Россия "на войну не явилась". А когда явилась — мы уже заметили, какие неприятные неожиданности их (Украину — ред.) поджидали. Можно было бы, конечно, и раньше явиться", — заметил политолог.
По его мнению, Западу гораздо выгоднее использовать Украину как инструмент войны с Россией, не ввязываясь в полной мере в открытое противостояние.
Cолдаты французской и румынской армий, принимающие участие в учениях передового присутствия боевой группы НАТО (BGFP) на учебном полигоне Чинку в центральной части Румынии. Фото AFP
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"Теперь весь Запад воюет против России. Но делает это Украиной. Украина — инструмент этой войны и таковым и должна оставаться. А чтобы этим инструментом можно было манипулировать, максимально играть свободой, он не должен находиться в Североатлантическом блоке. Украина как инструмент должна как раз-таки находиться вне его", — пояснил Никифоров.
Он добавил, что сейчас все попытки киевских властей форсировать события являются паникой, не согласованной со своими кураторами.

"Когда (президент Украины Владимир — ред.) Зеленский начал в очередной раз что-то подписывать (по поводу ускоренного вступления в НАТО — ред.), оставалось только дождаться реакции его хозяев, которые определяют украинский формат. Естественно, его определяет не Столтенберг (генеральный секретарь НАТО — ред.). Но он отсвечивает общее мнение, отражает, как стенка. У Столтенберга это хорошо получается. И его отражения достаточно, чтобы все вопросы были сняты и стало понятно, что в Киеве просто паникуют", — пояснил политолог.

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Кроме того, считает Никифоров, НАТО не хочет приравнивать Украину к государствам-участникам альянса, чтобы избежать ответственности за свои действия.
"Тем более, что Украина — инструмент одноразовый, расходный материал. Ее незачем приравнивать к государствам, имеющим гарантии безопасности того уровня, который обеспечивает им членство в НАТО. Никакая инициатива со стороны Киева не в силах изменить этот формат. Поменять его может только Запад. А их все устраивает", — заключил эксперт.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России.
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