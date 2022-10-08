https://crimea.ria.ru/20221008/ukrainu-ne-berut-v-nato--politolog-nazval-prichinu-1124750269.html

Украину не берут в НАТО – политолог назвал причину

Украину не берут в НАТО – политолог назвал причину - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Украину не берут в НАТО – политолог назвал причину

Североатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-08T03:27

2022-10-08T03:27

2022-10-07T22:01

нато

украина

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Североатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров."НАТО выбран определенный формат войны. А с их стороны это, однозначно, война против России, и не столь важно, как мы к этому относимся. Украина с нами "воюет" с 2014 года, подшучивая, что Россия "на войну не явилась". А когда явилась — мы уже заметили, какие неприятные неожиданности их (Украину — ред.) поджидали. Можно было бы, конечно, и раньше явиться", — заметил политолог.По его мнению, Западу гораздо выгоднее использовать Украину как инструмент войны с Россией, не ввязываясь в полной мере в открытое противостояние."Теперь весь Запад воюет против России. Но делает это Украиной. Украина — инструмент этой войны и таковым и должна оставаться. А чтобы этим инструментом можно было манипулировать, максимально играть свободой, он не должен находиться в Североатлантическом блоке. Украина как инструмент должна как раз-таки находиться вне его", — пояснил Никифоров.Он добавил, что сейчас все попытки киевских властей форсировать события являются паникой, не согласованной со своими кураторами.Кроме того, считает Никифоров, НАТО не хочет приравнивать Украину к государствам-участникам альянса, чтобы избежать ответственности за свои действия."Тем более, что Украина — инструмент одноразовый, расходный материал. Ее незачем приравнивать к государствам, имеющим гарантии безопасности того уровня, который обеспечивает им членство в НАТО. Никакая инициатива со стороны Киева не в силах изменить этот формат. Поменять его может только Запад. А их все устраивает", — заключил эксперт.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России.

https://crimea.ria.ru/20221005/nato-stremitsya-perenesti-voennye-deystviya-iz-ukrainy-v-rossiyu--patrushev-1124722099.html

https://crimea.ria.ru/20220625/konflikt-vokrug-ukrainy-reshat-putem-peregovorov---stoltenberg-1123651113.html

https://crimea.ria.ru/20221007/ssha-mogut-peredat-kievu-takticheskoe-yadernoe-oruzhie--voennyy-ekspert-1124753036.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

нато, украина, мнения