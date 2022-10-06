https://crimea.ria.ru/20221006/preventivnye-udary-po-rf-zelenskiy-rasskazal-chto-dolzhno-delat-nato-1124743398.html

Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО

Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T20:43

2022-10-06T20:43

2022-10-06T20:43

владимир зеленский (президент украины)

нато

украина

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России, пишет РИА Новости.По мнению украинского лидера, такие удары помогут исключить возможность применения ядерного оружия со стороны России."Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования", - сказал Зеленский в своем видео-выступлении в Институте Лоуи в Австралии.Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".В вою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Соединенные Штаты Америки, говоря о ядерной угрозе, пытаются ввести эту тему в общемировую жизнь и втянуть Россию в эту повестку, что является манипуляцией в своих интересах.

https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html

https://crimea.ria.ru/20220928/zakharova-raskryla-sut-yadernykh-ugroz-ssha-1124645978.html

украина

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), нато, украина, российская федерация (россия, рф)