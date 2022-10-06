Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО
Президент Украины Зеленский призвал НАТО к "превентивным" ударам по России
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России, пишет РИА Новости.
По мнению украинского лидера, такие удары помогут исключить возможность применения ядерного оружия со стороны России.
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"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования", - сказал Зеленский в своем видео-выступлении в Институте Лоуи в Австралии.
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