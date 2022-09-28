https://crimea.ria.ru/20220928/zakharova-raskryla-sut-yadernykh-ugroz-ssha-1124645978.html

Захарова раскрыла суть ядерных угроз США

Захарова раскрыла суть ядерных угроз США - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Захарова раскрыла суть ядерных угроз США

Соединенные Штаты Америки, говоря о ядерной угрозе, пытаются ввести эту тему в общемировую жизнь и втянуть Россию в эту повестку, что является манипуляцией в... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T10:03

2022-09-28T10:03

2022-09-28T10:03

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки, говоря о ядерной угрозе, пытаются ввести эту тему в общемировую жизнь и втянуть Россию в эту повестку, что является манипуляцией в своих интересах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Ядерная тема введена в политологический дискурс сегодня Западом. Почему это так, почему именно Запад? Потому что все в активе началось с заявлений киевского режима и Зеленского о необходимости наличия у Киева ядерного оружия и, соответственно, использования его в качестве фактора –практического, политического, по-разному… Это все началось с активного обсуждения спонсируемым Вашингтоном украинским политическим "истеблишментом" ядерной темы на протяжении последних десятилетий", – сказала Захарова, подчеркнув что окончательно эту тему раскрутил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.Таким образом, по мнению дипломата, США активно вводят тему ядерной угрозы в общемировую жизнь."Они (США — ред.) используют манипулятивные приемы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляций и постановок без каких-то ограничений, они действительно занимаются тотальным разрушением", — заявила Захарова.

https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html

сша

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, в мире