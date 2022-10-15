https://crimea.ria.ru/20221015/lukashenko-rasskazal-o-missii-belorussii-v-svo-1124904695.html
Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО
Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО
Белоруссия участвует в военной операции, прикрывая Россию на своих западных границах, чтобы ей не нанесли "удар в спину через Беларусь". Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T15:55
2022-10-15T15:55
2022-10-15T15:55
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/02/1123730645_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_3c8ec3af0c3e8c700c1d740843ec9b51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия участвует в военной операции, прикрывая Россию на своих западных границах, чтобы ей не нанесли "удар в спину через Беларусь". Об этом в интервью американской телекомпании NBC заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит белорусское агентство "БелТА".Он добавил, что участие Белоруссии в СВО проявляется также тем, что республика ежесуточно предоставляют убежище сотням беженцев, прибывающих с территории Украины.Отвечая на вопрос о непосредственном участии белорусских военных в боевых действиях на Украине, Лукашенко отметил, что Белоруссию "никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия", и республика не намерена "туда втягиваться".Ранее 15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии первых эшелонов с военнослужащими ВС РФ, входящих в состав региональной группировки войск (РГВ). О развертывании региональной группировки России и Белоруссии у границ последней президенты обеих стран договорились 10 октября.
https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/02/1123730645_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_9fe6b17c0d3027dec5d9bc03c1fd5919.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, специальная военная операция рф на украине
Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО
Лукашенко: мы участвуем в военной операции, чтобы России не ударили в спину через Беларусь
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия участвует в военной операции, прикрывая Россию на своих западных границах, чтобы ей не нанесли "удар в спину через Беларусь". Об этом в интервью американской телекомпании NBC заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит белорусское агентство "БелТА".
"Мы <...> участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что участие Белоруссии в СВО проявляется также тем, что республика ежесуточно предоставляют убежище сотням беженцев, прибывающих с территории Украины.
Отвечая на вопрос о непосредственном участии белорусских военных в боевых действиях на Украине, Лукашенко отметил, что Белоруссию "никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия", и республика не намерена "туда втягиваться".
Ранее 15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии первых эшелонов с военнослужащими ВС РФ,
входящих в состав региональной группировки войск (РГВ).
О развертывании региональной группировки России и Белоруссии у границ последней президенты обеих стран договорились 10 октября.