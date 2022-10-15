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Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО
Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО
Белоруссия участвует в военной операции, прикрывая Россию на своих западных границах, чтобы ей не нанесли "удар в спину через Беларусь". Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T15:55
2022-10-15T15:55
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия участвует в военной операции, прикрывая Россию на своих западных границах, чтобы ей не нанесли "удар в спину через Беларусь". Об этом в интервью американской телекомпании NBC заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит белорусское агентство "БелТА".Он добавил, что участие Белоруссии в СВО проявляется также тем, что республика ежесуточно предоставляют убежище сотням беженцев, прибывающих с территории Украины.Отвечая на вопрос о непосредственном участии белорусских военных в боевых действиях на Украине, Лукашенко отметил, что Белоруссию "никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия", и республика не намерена "туда втягиваться".Ранее 15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии первых эшелонов с военнослужащими ВС РФ, входящих в состав региональной группировки войск (РГВ). О развертывании региональной группировки России и Белоруссии у границ последней президенты обеих стран договорились 10 октября.
https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, специальная военная операция рф на украине
Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО

Лукашенко: мы участвуем в военной операции, чтобы России не ударили в спину через Беларусь

15:55 15.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия участвует в военной операции, прикрывая Россию на своих западных границах, чтобы ей не нанесли "удар в спину через Беларусь". Об этом в интервью американской телекомпании NBC заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит белорусское агентство "БелТА".
"Мы <...> участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что участие Белоруссии в СВО проявляется также тем, что республика ежесуточно предоставляют убежище сотням беженцев, прибывающих с территории Украины.
Отвечая на вопрос о непосредственном участии белорусских военных в боевых действиях на Украине, Лукашенко отметил, что Белоруссию "никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия", и республика не намерена "туда втягиваться".
Ранее 15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии первых эшелонов с военнослужащими ВС РФ, входящих в состав региональной группировки войск (РГВ).
О развертывании региональной группировки России и Белоруссии у границ последней президенты обеих стран договорились 10 октября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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