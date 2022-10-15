https://crimea.ria.ru/20221015/lukashenko-rasskazal-o-missii-belorussii-v-svo-1124904695.html

Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО

Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО

Белоруссия участвует в военной операции, прикрывая Россию на своих западных границах, чтобы ей не нанесли "удар в спину через Беларусь". Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T15:55

2022-10-15T15:55

2022-10-15T15:55

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия участвует в военной операции, прикрывая Россию на своих западных границах, чтобы ей не нанесли "удар в спину через Беларусь". Об этом в интервью американской телекомпании NBC заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит белорусское агентство "БелТА".Он добавил, что участие Белоруссии в СВО проявляется также тем, что республика ежесуточно предоставляют убежище сотням беженцев, прибывающих с территории Украины.Отвечая на вопрос о непосредственном участии белорусских военных в боевых действиях на Украине, Лукашенко отметил, что Белоруссию "никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия", и республика не намерена "туда втягиваться".Ранее 15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии первых эшелонов с военнослужащими ВС РФ, входящих в состав региональной группировки войск (РГВ). О развертывании региональной группировки России и Белоруссии у границ последней президенты обеих стран договорились 10 октября.

https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html

белоруссия

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, специальная военная операция рф на украине