https://crimea.ria.ru/20221015/krym-poluchit-esche-20-mln-na-rasselenie-lyudey-iz-avariynykh-mnogoetazhek-1124906266.html

Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек

Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек

Правительство России выделит Крыму дополнительно 19,9 млн руб. на мероприятия по расселению жильцов из аварийных многоэтажек. Соответствующее распоряжение за... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T18:46

2022-10-15T18:46

2022-10-15T18:46

михаил мишустин

крым

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделит Крыму дополнительно 19,9 млн руб. на мероприятия по расселению жильцов из аварийных многоэтажек. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.Речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.Поддержку получат 43 региона России. Республике Крым предназначается 19,9 млн рублей."Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года", – говорится в распоряжении.По словам главы РК Сергея Аксенова, их направят на "компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение".Ранее сообщалось, что Крым вошел в десятку лидеров по переселению граждан из аварийного жилья.

https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html

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михаил мишустин, крым, экономика, общество