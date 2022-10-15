https://crimea.ria.ru/20221015/krym-poluchit-esche-20-mln-na-rasselenie-lyudey-iz-avariynykh-mnogoetazhek-1124906266.html
Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек
Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек
Правительство России выделит Крыму дополнительно 19,9 млн руб. на мероприятия по расселению жильцов из аварийных многоэтажек. Соответствующее распоряжение за... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T18:46
2022-10-15T18:46
2022-10-15T18:46
михаил мишустин
крым
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделит Крыму дополнительно 19,9 млн руб. на мероприятия по расселению жильцов из аварийных многоэтажек. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.Речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.Поддержку получат 43 региона России. Республике Крым предназначается 19,9 млн рублей."Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года", – говорится в распоряжении.По словам главы РК Сергея Аксенова, их направят на "компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение".Ранее сообщалось, что Крым вошел в десятку лидеров по переселению граждан из аварийного жилья.
https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, крым, экономика, общество
Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек
Крым дополнительно получит 19,9 млн руб. на расселение людей из аварийных многоэтажек
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделит Крыму дополнительно 19,9 млн руб. на мероприятия по расселению жильцов из аварийных многоэтажек. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.
Речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.
В документе отмечается, что в целом из резервного фонда кабин направит регионам дополнительно 24 млрд рублей для обеспечения сноса или реконструкции таких домов и предоставления гражданам возможности переехать в современные квартиры.
Поддержку получат 43 региона России. Республике Крым предназначается 19,9 млн рублей.
"Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года", – говорится в распоряжении.
По словам главы РК Сергея Аксенова, их направят на "компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение".