Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221014/vs-rf-unichtozhili-pod-lvovom-sklad-s-zapasami-zapadnogo-oruzhiya-i-tekhniki-1124887487.html
ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники
ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники - РИА Новости Крым, 14.10.2022
ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники
Вооруженные силы РФ высокоточным оружием нанесли удар по арсеналу во Львовской области, где хранились значительные запасы вооружения, боеприпасов и военной... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T14:23
2022-10-14T14:24
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_77f568a342c605936f30118796bd6d68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием нанесли удар по арсеналу во Львовской области, где хранились значительные запасы вооружения, боеприпасов и военной техники из стран Запада. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении пяти украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской областей.
https://crimea.ria.ru/20221013/bespretsedentnyy-masshtab-podschitana-dolya-voyuyuschego-na-ukraine-oruzhiya-nato-1124865924.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_19fc07fb65dc46fbf218f98691f19f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, новости
ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники

МО РФ: в Львовской области поражен арсенал с оружием и военной техникой из стран Запада

14:23 14.10.2022 (обновлено: 14:24 14.10.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием нанесли удар по арсеналу во Львовской области, где хранились значительные запасы вооружения, боеприпасов и военной техники из стран Запада. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов", – сказал он на брифинге в пятницу.
Военнослужащие держит в руках трофейный американский гранатомет - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 18:57
Беспрецедентный масштаб: подсчитана доля воюющего на Украине оружия НАТО
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.
Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении пяти украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской областей.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом
14:33Российские военные отразили все атаки ВСУ на трех ключевых направлениях
14:29Крым накроет штормовой ветер
14:23ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники
14:11Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности
14:03Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо
13:46В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей
13:34Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам
13:33В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома
13:22Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба
13:09Сколько времени потребуется на ремонт поврежденного ВСУ дома в Белгороде
12:59В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома
12:51Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска
12:26РНКБ с начала года выдал кредиты аграриям по госпрограмме на 2 млрд руб.
12:25Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации
12:11По обмену пленными в ЛНР вернулись 10 военнослужащих Народной милиции
11:59Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе
11:51Илон Маск назвал причину отключения Starlink на Украине
11:34Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ
11:24В РФ дальнобойщиков поддержат субсидиями за потерю машин на Украине
Лента новостейМолния