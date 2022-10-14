https://crimea.ria.ru/20221014/vs-rf-unichtozhili-pod-lvovom-sklad-s-zapasami-zapadnogo-oruzhiya-i-tekhniki-1124887487.html

ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники

ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники - РИА Новости Крым, 14.10.2022

ВС РФ уничтожили под Львовом склад с запасами западного оружия и техники

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием нанесли удар по арсеналу во Львовской области, где хранились значительные запасы вооружения, боеприпасов и военной... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T14:23

2022-10-14T14:23

2022-10-14T14:24

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием нанесли удар по арсеналу во Львовской области, где хранились значительные запасы вооружения, боеприпасов и военной техники из стран Запада. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении пяти украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской областей.

https://crimea.ria.ru/20221013/bespretsedentnyy-masshtab-podschitana-dolya-voyuyuschego-na-ukraine-oruzhiya-nato-1124865924.html

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, новости