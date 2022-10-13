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Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T15:10
2022-10-13T15:10
игорь конашенков
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской областей, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.Кроме того, истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины.Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области.
https://crimea.ria.ru/20221013/minoborony-soobschilo-ob-otrazhenii-atak-vsu-na-ryade-napravleniy-1124860831.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ

МО РФ: за сутки уничтожены 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

15:10 13.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской областей, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области", - сказал он на брифинге в четверг.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.
Кроме того, истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины.
Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области.
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