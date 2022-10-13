https://crimea.ria.ru/20221013/rossiyskie-voennye-za-sutki-unichtozhili-pyat-raketnykh-skladov-vsu-1124861002.html

Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T15:10

2022-10-13T15:10

2022-10-13T15:10

игорь конашенков

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской областей, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.Кроме того, истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины.Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области.

https://crimea.ria.ru/20221013/minoborony-soobschilo-ob-otrazhenii-atak-vsu-na-ryade-napravleniy-1124860831.html

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2022

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игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)