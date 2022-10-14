https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-vremeni-potrebuetsya-na-remont-povrezhdennogo-vsu-doma-v-belgorode-1124884065.html

Сколько времени потребуется на ремонт поврежденного ВСУ дома в Белгороде

Сколько времени потребуется на ремонт поврежденного ВСУ дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Сколько времени потребуется на ремонт поврежденного ВСУ дома в Белгороде

Жители поврежденной обстрелом ВСУ многоэтажки в Белгороде смогут вернуться в свои квартиры в начале будущей недели. Об этом в пятницу журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T13:09

2022-10-14T13:09

2022-10-14T13:09

белгородская область

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Жители поврежденной обстрелом ВСУ многоэтажки в Белгороде смогут вернуться в свои квартиры в начале будущей недели. Об этом в пятницу журналистам сообщил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев.В четверг ВСУ обстреляли Белгород, в результате поврежден один из многоквартирных жилых домов, людей эвакуировали. В селе Красное Шебекинского городского округа со стороны Украины была обстреляна школа. Также в результате попадания снарядов серьезно поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино. Кроме того, в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами, произошла детонация.К обеду пятницы эксперты завершили обследование повреждений жилого дома. Сейчас готовится заключение по техническому состоянию строения.По подсчетам специалистов, восстановительные работы займут от двух до трех дней. После этого жильцы смогут вернуться в свои квартиры, отметил замгубернатора.Он подчеркнул, что все инженерные сети в доме работают нормально. Подано тепло и электроэнергия.Утром Белгородская область вновь попала под обстрел ВСУ. Удары отработала система ПВО, однако осколки упали в районе железной дороги, повредив ЛЭП. Движение поездов было приостановлено.

https://crimea.ria.ru/20221013/razrusheniya-sereznye-gladkov-utochnil-chto-s-povrezhdennym-domom-1124861497.html

https://crimea.ria.ru/20221013/v-belgorode-evakuiruyut-zhiltsov-povrezhdennogo-doma--vlasti-1124857232.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, общество