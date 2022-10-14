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Рецессия меняет прописку с России на Европу – The Economist - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Рецессия меняет прописку с России на Европу – The Economist
Рецессия меняет прописку с России на Европу – The Economist - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Рецессия меняет прописку с России на Европу – The Economist
Экономическая война между Россией и Западом добралась до Европы. В ближайшем будущем Старый Свет ждет рецессия, считает британское издание The Economist. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T08:02
2022-10-14T08:02
экономика
российская федерация (россия, рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Экономическая война между Россией и Западом добралась до Европы. В ближайшем будущем Старый Свет ждет рецессия, считает британское издание The Economist.По данным банка Goldman Sachs и приведенным им "индикатором текущей активности", уже сейчас экономическая активность в России вырвалась вперед по сравнению с европейскими странами. Тенденцию подтверждает российский "Сбербанк", отчитавшийся о спаде с начала частичной мобилизации, и спустя неделю с ее начала показавший рост индикатора расходов.Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин &gt;&gt;Почти с нулевой отметки поднялся российский автопром. Это означает, что российские производители наладили поставки за пределами западных стран, отмечает издание.Ежемесячный импорт товаров в Россию сейчас превышает средний уровень прошлого года в долларовом эквиваленте. Также в РФ резко снизился уровень инфляции по сравнению с пиковым значением, при этом ценовое давление в секторе услуг продолжает усиливаться.11 октября Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 – 2023 гг. Согласно отчету, в 2022 году российскую экономику ожидает спад на 3,4% вместо прежде прогнозированных 6%. А в 2023 году – 2,3%, а не 3,5%, как отмечалось ранее в июльском прогнозе.Уровень инфляции в России, который в нынешнем году ожидаемо составит 13,8%, в 2023-м, по оценкам экспертов, снизится до 5%.По мнению директора Азиатского центра исследований, базирующегося в Каире, Ахмада Мустафы, страны Европы в ближайшее время ждет хаос, связанный с проблемами обеспечения населения газом, ростом безработицы, нищеты и протестов – ситуация накалится уже в октябре.
https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html
https://crimea.ria.ru/20221006/predupreditelnyy-udar-chem-genialno-prinyatoe-opek-reshenie-1124742690.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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экономика, российская федерация (россия, рф), в мире
Рецессия меняет прописку с России на Европу – The Economist

The Economist: Европу ждет рецессия, пока Россия из нее выходит

08:02 14.10.2022
 
© SYLVAIN THOMASВодители стоят в очереди на заправке в Пероль, недалеко от Монпелье, на юге Франции, 10 октября 2022 года. Фото AFP
Водители стоят в очереди на заправке в Пероль, недалеко от Монпелье, на юге Франции, 10 октября 2022 года. Фото AFP
© SYLVAIN THOMAS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Экономическая война между Россией и Западом добралась до Европы. В ближайшем будущем Старый Свет ждет рецессия, считает британское издание The Economist.
По данным банка Goldman Sachs и приведенным им "индикатором текущей активности", уже сейчас экономическая активность в России вырвалась вперед по сравнению с европейскими странами. Тенденцию подтверждает российский "Сбербанк", отчитавшийся о спаде с начала частичной мобилизации, и спустя неделю с ее начала показавший рост индикатора расходов.
Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин >>
Почти с нулевой отметки поднялся российский автопром. Это означает, что российские производители наладили поставки за пределами западных стран, отмечает издание.
Объекты по приему и распределению природного газа из газопровода Северный поток — 1 на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade
6 октября, 07:59
Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России
Ежемесячный импорт товаров в Россию сейчас превышает средний уровень прошлого года в долларовом эквиваленте. Также в РФ резко снизился уровень инфляции по сравнению с пиковым значением, при этом ценовое давление в секторе услуг продолжает усиливаться.
11 октября Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 – 2023 гг. Согласно отчету, в 2022 году российскую экономику ожидает спад на 3,4% вместо прежде прогнозированных 6%. А в 2023 году – 2,3%, а не 3,5%, как отмечалось ранее в июльском прогнозе.
Уровень инфляции в России, который в нынешнем году ожидаемо составит 13,8%, в 2023-м, по оценкам экспертов, снизится до 5%.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 20:29
Предупредительный удар: чем гениально принятое ОПЕК+ решение
По мнению директора Азиатского центра исследований, базирующегося в Каире, Ахмада Мустафы, страны Европы в ближайшее время ждет хаос, связанный с проблемами обеспечения населения газом, ростом безработицы, нищеты и протестов – ситуация накалится уже в октябре.
 
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