https://crimea.ria.ru/20221013/nuzhno-peresmotret-printsipy-mirovoy-finansovoy-sistemy--putin-1124850228.html

Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин

Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин

Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, опираясь на использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T09:41

2022-10-13T09:41

2022-10-13T09:41

владимир путин (политик)

политика

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, опираясь на использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.По словам Путина, первоочередным шагом должно стать более активное использование национальных валют во взаимных расчетах."Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции", – убежден президент РФ.

https://crimea.ria.ru/20221013/putin-nazval-odnu-iz-glavnykh-terroristicheskikh-ugroz-v-mire-1124849600.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, экономика