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Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин
Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин
Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, опираясь на использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T09:41
2022-10-13T09:41
2022-10-13T09:41
владимир путин (политик)
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, опираясь на использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.По словам Путина, первоочередным шагом должно стать более активное использование национальных валют во взаимных расчетах."Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции", – убежден президент РФ.
https://crimea.ria.ru/20221013/putin-nazval-odnu-iz-glavnykh-terroristicheskikh-ugroz-v-mire-1124849600.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, экономика
Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин
Путин: требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, опираясь на использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет", - сказал российский лидер.
По словам Путина, первоочередным шагом должно стать более активное использование национальных валют во взаимных расчетах.
"Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции", – убежден президент РФ.