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В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт
В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт - РИА Новости Крым, 30.09.2022
В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт
Страны Европы в ближайшее время ждет хаос, связанный с проблемами обеспечения населения газом, ростом безработицы, нищеты и протестов – ситуация накалится уже в РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T07:55
2022-09-30T07:55
мнения
политика
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Страны Европы в ближайшее время ждет хаос, связанный с проблемами обеспечения населения газом, ростом безработицы, нищеты и протестов – ситуация накалится уже в октябре. Такое мнение РИА Новости высказал директор Азиатского центра исследований, базирующегося в Каире, Ахмад Мустафа.По его словам, в последние дни обстановка еще сильнее усугубилась в связи с инцидентами на "Северных потоках", и сейчас Евросоюз находится в "крайне неприятной позиции".Он отметил, что ситуация особенно сильно накалится в октябре, с началом отопительного сезона.В свете происходящего у европейских стран остается возможность обратить внимание на Египет и Алжир как на альтернативные источники газа взамен российскому, добавил Ахмад Мустафа."Северный поток" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, напрямую связывающий крупнейшие российские месторождения природного газа и европейских потребителей, минуя транзитные государства.В начале недели стало известно о нарушении целостности газопровода в четырех местах и огромных объемах утечки газа в море. Оператор заявил о беспрецедентном характере разрушений и невозможности оценить сроки восстановления инфраструктуры. Ведется расследование, несколько источников сообщили, что произошедшее можно считать диверсией. СУ ФСБ РФ по материалам Генпрокуратуры возбудило уголовное дело об акте международного терроризма. Россия запросила срочное заседание СБ ООН по данному вопросу, оно должно состояться 29 сентября.Ранее в МИД РФ заявили, что повреждения "Северных потоков" возникли в зоне полностью подконтрольной разведке США.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, политика, европейский союз
В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт

Бедность и хаос: египетский эксперт назвал перспективы для ЕС в октябре

07:55 30.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Страны Европы в ближайшее время ждет хаос, связанный с проблемами обеспечения населения газом, ростом безработицы, нищеты и протестов – ситуация накалится уже в октябре. Такое мнение РИА Новости высказал директор Азиатского центра исследований, базирующегося в Каире, Ахмад Мустафа.
По его словам, в последние дни обстановка еще сильнее усугубилась в связи с инцидентами на "Северных потоках", и сейчас Евросоюз находится в "крайне неприятной позиции".
"Страны ЕС не сдержали обещания, данные избирателям касательно обеспечения дешевых энергоносителей как альтернативы российскому газу, многочисленные протесты и гнев народа тому доказательство. При практически полном отсутствии энергоносителей <...> неминуемо будет расти число безработных, нищих, усилятся протесты, на первый план выйдут правые экстремисты и националисты, в итоге это приведет к хаосу", – сказал эксперт.
Он отметил, что ситуация особенно сильно накалится в октябре, с началом отопительного сезона.
В свете происходящего у европейских стран остается возможность обратить внимание на Египет и Алжир как на альтернативные источники газа взамен российскому, добавил Ахмад Мустафа.
"Северный поток" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, напрямую связывающий крупнейшие российские месторождения природного газа и европейских потребителей, минуя транзитные государства.
В начале недели стало известно о нарушении целостности газопровода в четырех местах и огромных объемах утечки газа в море. Оператор заявил о беспрецедентном характере разрушений и невозможности оценить сроки восстановления инфраструктуры. Ведется расследование, несколько источников сообщили, что произошедшее можно считать диверсией. СУ ФСБ РФ по материалам Генпрокуратуры возбудило уголовное дело об акте международного терроризма. Россия запросила срочное заседание СБ ООН по данному вопросу, оно должно состояться 29 сентября.
Ранее в МИД РФ заявили, что повреждения "Северных потоков" возникли в зоне полностью подконтрольной разведке США.
 
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