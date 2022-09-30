https://crimea.ria.ru/20220930/v-es-blizitsya-khaos-na-fone-gazovykh-problem--egipetskiy-ekspert-1124668002.html

В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт

В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт - РИА Новости Крым, 30.09.2022

В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт

Страны Европы в ближайшее время ждет хаос, связанный с проблемами обеспечения населения газом, ростом безработицы, нищеты и протестов – ситуация накалится уже в РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T07:55

2022-09-30T07:55

2022-09-30T07:55

мнения

политика

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Страны Европы в ближайшее время ждет хаос, связанный с проблемами обеспечения населения газом, ростом безработицы, нищеты и протестов – ситуация накалится уже в октябре. Такое мнение РИА Новости высказал директор Азиатского центра исследований, базирующегося в Каире, Ахмад Мустафа.По его словам, в последние дни обстановка еще сильнее усугубилась в связи с инцидентами на "Северных потоках", и сейчас Евросоюз находится в "крайне неприятной позиции".Он отметил, что ситуация особенно сильно накалится в октябре, с началом отопительного сезона.В свете происходящего у европейских стран остается возможность обратить внимание на Египет и Алжир как на альтернативные источники газа взамен российскому, добавил Ахмад Мустафа."Северный поток" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, напрямую связывающий крупнейшие российские месторождения природного газа и европейских потребителей, минуя транзитные государства.В начале недели стало известно о нарушении целостности газопровода в четырех местах и огромных объемах утечки газа в море. Оператор заявил о беспрецедентном характере разрушений и невозможности оценить сроки восстановления инфраструктуры. Ведется расследование, несколько источников сообщили, что произошедшее можно считать диверсией. СУ ФСБ РФ по материалам Генпрокуратуры возбудило уголовное дело об акте международного терроризма. Россия запросила срочное заседание СБ ООН по данному вопросу, оно должно состояться 29 сентября.Ранее в МИД РФ заявили, что повреждения "Северных потоков" возникли в зоне полностью подконтрольной разведке США.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, европейский союз