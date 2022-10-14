https://crimea.ria.ru/20221014/putin-poruchit-sovbezu-proverit-protsess-podgotovki-mobilizovannykh-1124891222.html

Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных

Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных

Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Совету безопасности проверить процесс подготовки мобилизованных граждан. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T16:42

2022-10-14T16:42

2022-10-14T16:42

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Совету безопасности проверить процесс подготовки мобилизованных граждан.Ранее российский лидер ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://crimea.ria.ru/20221010/putin-o-chastichnoy-mobilizatsii-k-sozhaleniyu-bestolkovschiny-dostatochno-1124799708.html

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), частичная мобилизация, общество