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Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных
Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных
Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Совету безопасности проверить процесс подготовки мобилизованных граждан. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T16:42
2022-10-14T16:42
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Совету безопасности проверить процесс подготовки мобилизованных граждан.Ранее российский лидер ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-o-chastichnoy-mobilizatsii-k-sozhaleniyu-bestolkovschiny-dostatochno-1124799708.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), частичная мобилизация, общество
Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных

Путин поручит Совбезу РФ проверить процесс подготовки мобилизованных россиян

16:42 14.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Совету безопасности проверить процесс подготовки мобилизованных граждан.
"Я дополнительно дам поручение Совету безопасности. Там есть военные люди, раньше служившие в Министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам поручение, чтобы они провели инспекцию, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан", - сказал президент в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:41
Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно
Ранее российский лидер ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07Фотоленты
ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
 
Владимир Путин (политик)Частичная мобилизацияОбщество
 
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