Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных
Путин поручит Совбезу РФ проверить процесс подготовки мобилизованных россиян
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Совету безопасности проверить процесс подготовки мобилизованных граждан.
"Я дополнительно дам поручение Совету безопасности. Там есть военные люди, раньше служившие в Министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам поручение, чтобы они провели инспекцию, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан", - сказал президент в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
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Ранее российский лидер ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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