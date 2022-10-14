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Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно
Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно
Предпринимателю из Симферополя грозит до 10 лет заключения за кражу и продажу экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T20:47
2022-10-14T20:47
крым
мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предпринимателю из Симферополя грозит до 10 лет заключения за кражу и продажу экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Сообщается, что в полицию о пропаже техники сообщил директор дорожно-транспортной строительной компании. Мужчина пояснил, что неизвестные вывезли экскаватор стоимостью более шести миллионов рублей со стройплощадки."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска выяснили, к охраннику площадки подошел неизвестный мужчина, и под предлогом перевезти экскаватор на другую строительную базу, вывез землеройную машину", – сообщили в ведомстве.Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Однако экскаватора при нем не оказалось. Предприимчивый крымчанин успел вывезли технику в Луганскую Народную Республику и продать.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Он помещен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.До пяти лет лишения свободы грозит жителю Инкерман за грабеж и угон автомобиля ради подарков для возлюбленной.
https://crimea.ria.ru/20220517/atleticheskaya-sila-kerchanin-popytalsya-sdat-kovsh-ot-ekskavatora-na-metall-1123251228.html
https://crimea.ria.ru/20220323/iz-kryma-pod-pokrovom-nochi-ugnali-stroitelnuyu-tekhniku-na-11-mln-rubley-1122737912.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, мвд по республике крым, происшествия
Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно

Предпринимателю из Симферополя грозит до 10 лет тюрьмы за угон экскаватора

20:47 14.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭкскаватор
Экскаватор - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предпринимателю из Симферополя грозит до 10 лет заключения за кражу и продажу экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Сообщается, что в полицию о пропаже техники сообщил директор дорожно-транспортной строительной компании. Мужчина пояснил, что неизвестные вывезли экскаватор стоимостью более шести миллионов рублей со стройплощадки.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска выяснили, к охраннику площадки подошел неизвестный мужчина, и под предлогом перевезти экскаватор на другую строительную базу, вывез землеройную машину", – сообщили в ведомстве.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Однако экскаватора при нем не оказалось. Предприимчивый крымчанин успел вывезли технику в Луганскую Народную Республику и продать.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Он помещен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Инкерман за грабеж и угон автомобиля ради подарков для возлюбленной.
 
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