https://crimea.ria.ru/20221014/priklyucheniya-ugnannogo-ekskavatora-iz-kryma-v-lnr-i-obratno-1124894399.html

Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно

Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно

Предпринимателю из Симферополя грозит до 10 лет заключения за кражу и продажу экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T20:47

2022-10-14T20:47

2022-10-14T20:47

крым

мвд по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предпринимателю из Симферополя грозит до 10 лет заключения за кражу и продажу экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Сообщается, что в полицию о пропаже техники сообщил директор дорожно-транспортной строительной компании. Мужчина пояснил, что неизвестные вывезли экскаватор стоимостью более шести миллионов рублей со стройплощадки."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска выяснили, к охраннику площадки подошел неизвестный мужчина, и под предлогом перевезти экскаватор на другую строительную базу, вывез землеройную машину", – сообщили в ведомстве.Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Однако экскаватора при нем не оказалось. Предприимчивый крымчанин успел вывезли технику в Луганскую Народную Республику и продать.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Он помещен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.До пяти лет лишения свободы грозит жителю Инкерман за грабеж и угон автомобиля ради подарков для возлюбленной.

https://crimea.ria.ru/20220517/atleticheskaya-sila-kerchanin-popytalsya-sdat-kovsh-ot-ekskavatora-na-metall-1123251228.html

https://crimea.ria.ru/20220323/iz-kryma-pod-pokrovom-nochi-ugnali-stroitelnuyu-tekhniku-na-11-mln-rubley-1122737912.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, происшествия