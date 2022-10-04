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Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой
Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой
Жителю Инкермана грозит до пяти лет лишения свободы за грабеж и угон автомобиля ради подарков для возлюбленной. Об этом сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T13:54
2022-10-04T13:54
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Жителю Инкермана грозит до пяти лет лишения свободы за грабеж и угон автомобиля ради подарков для возлюбленной. Об этом сообщает полиция Севастополя.Отмечается, что сначала подозреваемый похитил у 63-летнего прохожего смартфон. Телефон мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на подарок для сожительницы. Однако на этом севастопольский "Ромео" не остановился.В полицию обратился собственник угнанной машины. Парочку обнаружили в Любимовке сотрудники ГИБДД.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабеж и неправомерное завладение автомобилем, уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по этим статьям. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали ранее судимого мужчину без постоянного места жительства, запустившего судовую сигнальную ракету в офисное здание.
https://crimea.ria.ru/20210520/V-Krymu-muzhchina-zaplatil-chuzhoy-kartoy-v-restorane-i-za-podarki-zhene-1119597021.html
https://crimea.ria.ru/20220922/simferopolets-reshil-otomstit-za-zhenu-i-ustroil-perepolokh-v-supermarkete-1124589276.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, происшествия
Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой

Севастопольцу грозит до пяти лет тюрьмы за грабеж и угон автомобиля в угоду любимой

13:54 04.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Жителю Инкермана грозит до пяти лет лишения свободы за грабеж и угон автомобиля ради подарков для возлюбленной. Об этом сообщает полиция Севастополя.
Отмечается, что сначала подозреваемый похитил у 63-летнего прохожего смартфон. Телефон мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на подарок для сожительницы. Однако на этом севастопольский "Ромео" не остановился.
"На следующий день подозреваемый заметил недалеко от своего дома автомобиль "ВАЗ-21074". Поскольку водительская дверь была открыта, а ключ находился в замке зажигания, злоумышленник воспользовался этим обстоятельством и угнал "Жигули", чтобы покатать свою девушку", – говорится в сообщении правоохранителей.
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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабеж и неправомерное завладение автомобилем, уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по этим статьям. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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СевастопольПроисшествия
 
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