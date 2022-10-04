https://crimea.ria.ru/20221004/romantik-v-zakone-sevastopolets-ugnal-avto-radi-lyubimoy-1124711809.html

Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой

Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой

Жителю Инкермана грозит до пяти лет лишения свободы за грабеж и угон автомобиля ради подарков для возлюбленной. Об этом сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T13:54

2022-10-04T13:54

2022-10-04T13:54

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Жителю Инкермана грозит до пяти лет лишения свободы за грабеж и угон автомобиля ради подарков для возлюбленной. Об этом сообщает полиция Севастополя.Отмечается, что сначала подозреваемый похитил у 63-летнего прохожего смартфон. Телефон мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на подарок для сожительницы. Однако на этом севастопольский "Ромео" не остановился.В полицию обратился собственник угнанной машины. Парочку обнаружили в Любимовке сотрудники ГИБДД.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабеж и неправомерное завладение автомобилем, уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по этим статьям. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали ранее судимого мужчину без постоянного места жительства, запустившего судовую сигнальную ракету в офисное здание.

https://crimea.ria.ru/20210520/V-Krymu-muzhchina-zaplatil-chuzhoy-kartoy-v-restorane-i-za-podarki-zhene-1119597021.html

https://crimea.ria.ru/20220922/simferopolets-reshil-otomstit-za-zhenu-i-ustroil-perepolokh-v-supermarkete-1124589276.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия