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Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе
Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения в офисном здании рядом с ТЦ Московский произошли в результате попадания судовой сигнальной... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T12:26
2022-10-03T12:26
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения в офисном здании рядом с ТЦ Московский произошли в результате попадания судовой сигнальной ракеты.В воскресенье сообщалось о хлопке в здании, в результате которого в некоторых помещениях разбились стекла. Люди не пострадали. По предварительной версии МЧС, это могла быть молния. Однако сейчас губернатор прояснил ситуацию.И добавил, что проверка по факту случившегося продолжается.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что в офисное здание попала сигнальная ракета

12:26 03.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения в офисном здании рядом с ТЦ Московский произошли в результате попадания судовой сигнальной ракеты.
В воскресенье сообщалось о хлопке в здании, в результате которого в некоторых помещениях разбились стекла. Люди не пострадали. По предварительной версии МЧС, это могла быть молния. Однако сейчас губернатор прояснил ситуацию.
"Полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить "фейерверк", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
И добавил, что проверка по факту случившегося продолжается.
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 16:35
В центре Севастополя прозвучал хлопок
 
ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
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