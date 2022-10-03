https://crimea.ria.ru/20221003/signalnaya-raketa-popala-v-zdanie-podrobnosti-intsidenta-v-sevastopole-1124698995.html

Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе

Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения в офисном здании рядом с ТЦ Московский произошли в результате попадания судовой сигнальной... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T12:26

2022-10-03T12:26

2022-10-03T12:26

происшествия

севастополь

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_0:54:1620:965_1920x0_80_0_0_dd7dc46de2cccec4f29819515368b726.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения в офисном здании рядом с ТЦ Московский произошли в результате попадания судовой сигнальной ракеты.В воскресенье сообщалось о хлопке в здании, в результате которого в некоторых помещениях разбились стекла. Люди не пострадали. По предварительной версии МЧС, это могла быть молния. Однако сейчас губернатор прояснил ситуацию.И добавил, что проверка по факту случившегося продолжается.

https://crimea.ria.ru/20221002/v-tsentre-sevastopolya-prozvuchal-khlopok-1124693356.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, михаил развожаев