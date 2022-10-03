https://crimea.ria.ru/20221003/signalnaya-raketa-popala-v-zdanie-podrobnosti-intsidenta-v-sevastopole-1124698995.html
Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе
Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения в офисном здании рядом с ТЦ Московский произошли в результате попадания судовой сигнальной... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T12:26
2022-10-03T12:26
2022-10-03T12:26
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения в офисном здании рядом с ТЦ Московский произошли в результате попадания судовой сигнальной ракеты.В воскресенье сообщалось о хлопке в здании, в результате которого в некоторых помещениях разбились стекла. Люди не пострадали. По предварительной версии МЧС, это могла быть молния. Однако сейчас губернатор прояснил ситуацию.И добавил, что проверка по факту случившегося продолжается.
https://crimea.ria.ru/20221002/v-tsentre-sevastopolya-prozvuchal-khlopok-1124693356.html
севастополь
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что в офисное здание попала сигнальная ракета
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения в офисном здании рядом с ТЦ Московский произошли в результате попадания судовой сигнальной ракеты.
В воскресенье сообщалось о хлопке в здании, в результате которого в некоторых помещениях разбились стекла. Люди не пострадали. По предварительной версии МЧС, это могла быть молния. Однако сейчас губернатор прояснил ситуацию.
"Полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить "фейерверк", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
И добавил, что проверка по факту случившегося продолжается.