Рейтинг@Mail.ru
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221014/pervyy-iz-komandy-trass-glava-britanskogo-minfina-ushel-v-otstavku-1124892635.html
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку
Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал прошение об отставке и выложил фото своего заявления на имя премьер-министра страны Лиз Трасс на своей... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T17:43
2022-10-14T17:44
великобритания
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/57/1100575734_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_931a15bd952fdfbb9fb0acf22be0f64b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал прошение об отставке и выложил фото своего заявления на имя премьер-министра страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter, пишет "Парламентская газета"."Когда вы попросили меня стать вашим министром, я сделал это, полностью осознавая, что ситуация, с которой мы столкнулись, была невероятно сложной, с ростом глобальных процентных ставок и цен на энергоносители. Экономическая ситуация быстро поменялась с тех пор, как 23 сентября мы представили план роста", — сказано в заявлении Квартенга.Позже на странице британского правительства в Twitter появилось имя нового министра - им стал Джереми Хант, ранее занимавший пост главы МИД Британии.Квартенг поставил антирекорд по пребыванию на должности канцлера казначейства Великобритании с 1970 года: на эту должность он был назначен 6 сентября, в этот же день пост премьер-министра страны заняла и сама Трасс. В начале октября депутаты от правящей консервативной партии предложили вынести вотум недоверия Трасс из-за провальной программы по борьбе с экономическим кризисом за авторством Квартенга.Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Трасс похоронит экономику Британии, поскольку предлагаемые ею меры для стабилизации экономики Соединенного Королевства обвалят фунт стерлингов, приведут к колоссальному росту цен и инфляции.
https://crimea.ria.ru/20220919/sokhranit-li-karl-iii-monarkhiyu-v-anglii--mnenie-eksperta-1124552175.html
https://crimea.ria.ru/20220906/trass-pokhoronit-ekonomiku-britanii--prognoz-eksperta-1124418835.html
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/57/1100575734_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6d8daef59a0191a165d1f378db2b61ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, в мире, политика
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг покинул пост

17:43 14.10.2022 (обновлено: 17:44 14.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал прошение об отставке и выложил фото своего заявления на имя премьер-министра страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter, пишет "Парламентская газета".
"Когда вы попросили меня стать вашим министром, я сделал это, полностью осознавая, что ситуация, с которой мы столкнулись, была невероятно сложной, с ростом глобальных процентных ставок и цен на энергоносители. Экономическая ситуация быстро поменялась с тех пор, как 23 сентября мы представили план роста", — сказано в заявлении Квартенга.
Король Великобритании Карл II - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 19:07Радио "Спутник в Крыму"
Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта
Позже на странице британского правительства в Twitter появилось имя нового министра - им стал Джереми Хант, ранее занимавший пост главы МИД Британии.
Квартенг поставил антирекорд по пребыванию на должности канцлера казначейства Великобритании с 1970 года: на эту должность он был назначен 6 сентября, в этот же день пост премьер-министра страны заняла и сама Трасс. В начале октября депутаты от правящей консервативной партии предложили вынести вотум недоверия Трасс из-за провальной программы по борьбе с экономическим кризисом за авторством Квартенга.
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
6 сентября, 19:06
Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта
Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Трасс похоронит экономику Британии, поскольку предлагаемые ею меры для стабилизации экономики Соединенного Королевства обвалят фунт стерлингов, приведут к колоссальному росту цен и инфляции.
 
ВеликобританияВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути
18:14Полиция ФРГ выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке" – СМИ
18:05Ждать ли теплых батарей в Севастополе в октябре?
17:51ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел
17:43Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку
17:33ФСБ задержала крымчанку за призывы к насилию по национальному признаку
17:28Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине
17:16Путин ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины
17:04Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны
16:59Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине
16:47Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе
16:42Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных
16:37Теракт на Крымском мосту может привести к закрытию зернового коридора
16:26Путин предупредил о последствиях ввода войск НАТО на Украину
16:18Путин: после ЧП на Крымском мосту усилена охрана объектов инфраструктуры
16:15Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам – что это значит
16:05Путин оценил вероятность новых массированных ударов по Украине
16:00В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
15:47Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации
15:23Протаранивший полицейскую машину крымчанин получил условный срок
Лента новостейМолния