https://crimea.ria.ru/20221014/pervyy-iz-komandy-trass-glava-britanskogo-minfina-ushel-v-otstavku-1124892635.html

Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку

Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал прошение об отставке и выложил фото своего заявления на имя премьер-министра страны Лиз Трасс на своей... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T17:43

2022-10-14T17:43

2022-10-14T17:44

великобритания

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/57/1100575734_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_931a15bd952fdfbb9fb0acf22be0f64b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал прошение об отставке и выложил фото своего заявления на имя премьер-министра страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter, пишет "Парламентская газета"."Когда вы попросили меня стать вашим министром, я сделал это, полностью осознавая, что ситуация, с которой мы столкнулись, была невероятно сложной, с ростом глобальных процентных ставок и цен на энергоносители. Экономическая ситуация быстро поменялась с тех пор, как 23 сентября мы представили план роста", — сказано в заявлении Квартенга.Позже на странице британского правительства в Twitter появилось имя нового министра - им стал Джереми Хант, ранее занимавший пост главы МИД Британии.Квартенг поставил антирекорд по пребыванию на должности канцлера казначейства Великобритании с 1970 года: на эту должность он был назначен 6 сентября, в этот же день пост премьер-министра страны заняла и сама Трасс. В начале октября депутаты от правящей консервативной партии предложили вынести вотум недоверия Трасс из-за провальной программы по борьбе с экономическим кризисом за авторством Квартенга.Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Трасс похоронит экономику Британии, поскольку предлагаемые ею меры для стабилизации экономики Соединенного Королевства обвалят фунт стерлингов, приведут к колоссальному росту цен и инфляции.

https://crimea.ria.ru/20220919/sokhranit-li-karl-iii-monarkhiyu-v-anglii--mnenie-eksperta-1124552175.html

https://crimea.ria.ru/20220906/trass-pokhoronit-ekonomiku-britanii--prognoz-eksperta-1124418835.html

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире, политика