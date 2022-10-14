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Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку
Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал прошение об отставке и выложил фото своего заявления на имя премьер-министра страны Лиз Трасс на своей... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T17:43
2022-10-14T17:43
2022-10-14T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал прошение об отставке и выложил фото своего заявления на имя премьер-министра страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter, пишет "Парламентская газета"."Когда вы попросили меня стать вашим министром, я сделал это, полностью осознавая, что ситуация, с которой мы столкнулись, была невероятно сложной, с ростом глобальных процентных ставок и цен на энергоносители. Экономическая ситуация быстро поменялась с тех пор, как 23 сентября мы представили план роста", — сказано в заявлении Квартенга.Позже на странице британского правительства в Twitter появилось имя нового министра - им стал Джереми Хант, ранее занимавший пост главы МИД Британии.Квартенг поставил антирекорд по пребыванию на должности канцлера казначейства Великобритании с 1970 года: на эту должность он был назначен 6 сентября, в этот же день пост премьер-министра страны заняла и сама Трасс. В начале октября депутаты от правящей консервативной партии предложили вынести вотум недоверия Трасс из-за провальной программы по борьбе с экономическим кризисом за авторством Квартенга.Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Трасс похоронит экономику Британии, поскольку предлагаемые ею меры для стабилизации экономики Соединенного Королевства обвалят фунт стерлингов, приведут к колоссальному росту цен и инфляции.
https://crimea.ria.ru/20220919/sokhranit-li-karl-iii-monarkhiyu-v-anglii--mnenie-eksperta-1124552175.html
https://crimea.ria.ru/20220906/trass-pokhoronit-ekonomiku-britanii--prognoz-eksperta-1124418835.html
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великобритания, в мире, политика
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку
Министр финансов Великобритании Квази Квартенг покинул пост
17:43 14.10.2022 (обновлено: 17:44 14.10.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым.
Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал прошение об отставке и выложил фото своего заявления на имя премьер-министра страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter, пишет
"Парламентская газета".
"Когда вы попросили меня стать вашим министром, я сделал это, полностью осознавая, что ситуация, с которой мы столкнулись, была невероятно сложной, с ростом глобальных процентных ставок и цен на энергоносители. Экономическая ситуация быстро поменялась с тех пор, как 23 сентября мы представили план роста", — сказано в заявлении Квартенга.
Позже на странице британского правительства в Twitter появилось имя нового министра - им стал Джереми Хант, ранее занимавший пост главы МИД Британии.
Квартенг поставил антирекорд по пребыванию на должности канцлера казначейства Великобритании с 1970 года: на эту должность он был назначен 6 сентября, в этот же день пост премьер-министра страны заняла и сама Трасс. В начале октября депутаты от правящей консервативной партии предложили вынести вотум недоверия Трасс из-за провальной программы по борьбе с экономическим кризисом за авторством Квартенга.
Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Трасс похоронит экономику
Британии, поскольку предлагаемые ею меры для стабилизации экономики Соединенного Королевства обвалят фунт стерлингов, приведут к колоссальному росту цен и инфляции.