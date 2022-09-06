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Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта
Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта
Меры для стабилизации экономики Великобритании, которые планирует предпринять новый премьер-министр Элизабет Трасс и ее кабинет, обвалят фунт стерлингов,... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T19:06
2022-09-06T19:06
великобритания
лиз трасс
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Меры для стабилизации экономики Великобритании, которые планирует предпринять новый премьер-министр Элизабет Трасс и ее кабинет, обвалят фунт стерлингов, приведут к колоссальному росту цен и инфляции и в результате похоронят экономику страны, прогнозирует политолог Малек Дудаков.Эксперт отметил, что в Британии уже самая высокая инфляция среди стран G-7 и самый низкий рост экономики. По его оценке, инфляция будет только расти и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. При этом малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета.По словам эксперта, снижая ставку, расширяя денежную массу и закрывая глаза на инфляцию, британское правительство в данном случае идет по пути Турции, в которой аналогичные меры привели к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза."Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом", – подытожил Дудаков.Накануне Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании, что означает ее назначение на пост премьер-министра страны. Ожидается, что в полномочия главы правительства она вступит 6 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220906/vse-esche-vperedi-ekspert-o-narodnykh-buntakh-v-britanii-i-es-1124411300.html
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великобритания, лиз трасс, мнения, политика
Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта

Политолог Дудаков: эксперименты Трасс похоронят экономику Великобритании

19:06 06.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Меры для стабилизации экономики Великобритании, которые планирует предпринять новый премьер-министр Элизабет Трасс и ее кабинет, обвалят фунт стерлингов, приведут к колоссальному росту цен и инфляции и в результате похоронят экономику страны, прогнозирует политолог Малек Дудаков.
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Эксперт отметил, что в Британии уже самая высокая инфляция среди стран G-7 и самый низкий рост экономики. По его оценке, инфляция будет только расти и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. При этом малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета.
"При этом Трасс обещает еще дополнительно закачать денег в экономику. Ее план поддержки населения может превысить 100 миллиардов фунтов. Вкупе с ним она хочет сильно понизить налоги на бизнес и лишить Банк Англии права самолично принимать решение о ключевой ставке", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, снижая ставку, расширяя денежную массу и закрывая глаза на инфляцию, британское правительство в данном случае идет по пути Турции, в которой аналогичные меры привели к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза.
"Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом", – подытожил Дудаков.
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Накануне Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании, что означает ее назначение на пост премьер-министра страны. Ожидается, что в полномочия главы правительства она вступит 6 сентября.
 
ВеликобританияЛиз ТрассМненияПолитика
 
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