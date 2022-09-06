https://crimea.ria.ru/20220906/trass-pokhoronit-ekonomiku-britanii--prognoz-eksperta-1124418835.html

Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта

Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта

Меры для стабилизации экономики Великобритании, которые планирует предпринять новый премьер-министр Элизабет Трасс и ее кабинет, обвалят фунт стерлингов,... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T19:06

2022-09-06T19:06

2022-09-06T19:06

великобритания

лиз трасс

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Меры для стабилизации экономики Великобритании, которые планирует предпринять новый премьер-министр Элизабет Трасс и ее кабинет, обвалят фунт стерлингов, приведут к колоссальному росту цен и инфляции и в результате похоронят экономику страны, прогнозирует политолог Малек Дудаков.Эксперт отметил, что в Британии уже самая высокая инфляция среди стран G-7 и самый низкий рост экономики. По его оценке, инфляция будет только расти и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. При этом малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета.По словам эксперта, снижая ставку, расширяя денежную массу и закрывая глаза на инфляцию, британское правительство в данном случае идет по пути Турции, в которой аналогичные меры привели к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза."Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом", – подытожил Дудаков.Накануне Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании, что означает ее назначение на пост премьер-министра страны. Ожидается, что в полномочия главы правительства она вступит 6 сентября.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, лиз трасс, мнения, политика