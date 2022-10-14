https://crimea.ria.ru/20221014/krymchane-zhaluyutsya-na-rost-tsen-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1124856671.html

Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту

Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту

После теракта на Крымском мосту и возникших сложностей с логистикой некоторые спекулянты в Крыму необоснованно повышают цены на продукты питания, сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T08:22

2022-10-14T08:22

2022-10-14T08:22

радио "спутник в крыму"

крымский мост

чп на крымском мосту

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту и возникших сложностей с логистикой некоторые спекулянты в Крыму необоснованно повышают цены на продукты питания, сообщил депутат Госдумы от региона Константин Бахарев.По словам Бахарева, сегодня "спекулянт – это союзник врага", и с любым, кто пытается нажиться на ситуации, должны разбираться контрольно-надзорные органы, прокуратура и антимонопольные службы.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО >>12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы четыре парома. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

https://crimea.ria.ru/20221012/vlasti-otsenili-vliyanie-chp-na-krymskom-mostu-na-turtopok-1124833560.html

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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