https://crimea.ria.ru/20221014/krymchane-zhaluyutsya-na-rost-tsen-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1124856671.html
Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту
Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту
После теракта на Крымском мосту и возникших сложностей с логистикой некоторые спекулянты в Крыму необоснованно повышают цены на продукты питания, сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T08:22
2022-10-14T08:22
2022-10-14T08:22
радио "спутник в крыму"
крымский мост
чп на крымском мосту
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту и возникших сложностей с логистикой некоторые спекулянты в Крыму необоснованно повышают цены на продукты питания, сообщил депутат Госдумы от региона Константин Бахарев.По словам Бахарева, сегодня "спекулянт – это союзник врага", и с любым, кто пытается нажиться на ситуации, должны разбираться контрольно-надзорные органы, прокуратура и антимонопольные службы.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО >>12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы четыре парома. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
https://crimea.ria.ru/20221012/vlasti-otsenili-vliyanie-chp-na-krymskom-mostu-na-turtopok-1124833560.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, чп на крымском мосту, крым, экономика
Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту
Депутат Думы: поступают жалобы крымчан на удорожание продуктов после ЧП на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту и возникших сложностей с логистикой некоторые спекулянты в Крыму необоснованно повышают цены на продукты питания, сообщил депутат Госдумы от региона Константин Бахарев.
"Нам сейчас нужно очень внимательно смотреть за ценами, потому что у меня в социальных сетях уже есть первые обращения от крымчан, что где-то уже повысили цены, причем на самые очевидные вещи – продовольствие, соки, воду и так далее", – сказал парламентарий в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Бахарева, сегодня "спекулянт – это союзник врага", и с любым, кто пытается нажиться на ситуации, должны разбираться контрольно-надзорные органы, прокуратура и антимонопольные службы.
"С нашей стороны, конечно, депутатский контроль не будет лишним, и мы будем реагировать по каждому такому обращению. Надо сделать все, чтобы не позволить никому залезть крымчанам в карман, воспользовавшись временными сложностями", – добавил депутат.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы четыре парома. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.