https://crimea.ria.ru/20221014/kak-povliyaet-na-ekonomiku-uvelichenie-mezhdunarodnykh-rezervov-rf-1124866129.html
Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ
Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ
Сообщение Центробанка об увеличении объемов международных резервов России является положительным, но этот факт не сможет прямо повлиять на экономику... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T20:12
2022-10-14T20:12
2022-10-14T20:12
российская федерация (россия, рф)
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Сообщение Центробанка об увеличении объемов международных резервов России является положительным, но этот факт не сможет прямо повлиять на экономику государства. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.В четверг Банк России сообщил, что международные резервы РФ с 30 сентября по 7 октября увеличились на 1,5% и составили 548,7 миллиарда долларов. Повышение произошло под воздействием отрицательной переоценки. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года."На самом деле эта весть конечно лучше, чем, когда международные резервы уменьшаются. Но сказать, что они радикально на что-то влияют, было бы большим преувеличением. Ни на что, кроме понимания, что у нашей страны есть какой-то элемент стабильности. Просто стало больше резервов, которые мы можем использовать в разных целях", — пояснил аналитик.По его словам, объем международных резервов страны является исключительно денежным компонентом, который участвует в экономическом процессе достаточно косвенно.Он уточнил, что еженедельный объем международных резервов может измениться в результате многих факторов, в том числе пассивных, не требующих каких-то особенных действий со стороны государства."Надо смотреть, за счет каких компонентов меняется этот объем. Это может быть купленное золото или валютная составляющая, а может быть и переоценка курсов и металлического компонента. Например, если золото подорожало, его просто пересчитали, и объем резерва увеличился", — разъяснил эксперт.Ранее Беляев высказал мнения, что, несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего, она будет понижена еще, так как нынешние условия не являются достаточно комфортными для бизнеса и экономики.
https://crimea.ria.ru/20221011/mvf-sdelal-prognoz-dlya-rossiyskoy-ekonomike-na-2022--2023-gody--1124825806.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
российская федерация (россия, рф), экономика, мнения
Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ
Эксперт разъяснил влияние на экономику международных резервов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Сообщение Центробанка об увеличении объемов международных резервов России является положительным, но этот факт не сможет прямо повлиять на экономику государства. Об этом РИА Новости Крым
рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
В четверг Банк России сообщил, что международные резервы РФ с 30 сентября по 7 октября увеличились на 1,5% и составили 548,7 миллиарда долларов. Повышение произошло под воздействием отрицательной переоценки. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
"На самом деле эта весть конечно лучше, чем, когда международные резервы уменьшаются. Но сказать, что они радикально на что-то влияют, было бы большим преувеличением. Ни на что, кроме понимания, что у нашей страны есть какой-то элемент стабильности. Просто стало больше резервов, которые мы можем использовать в разных целях", — пояснил аналитик.
По его словам, объем международных резервов страны является исключительно денежным компонентом, который участвует в экономическом процессе достаточно косвенно.
"Он, конечно, положительно влияет на экономику, но через много-много косвенных ступеней. О каком-то прямом воздействии на экономику говорить не приходится. Резервы - они на то резервы и есть", — добавил Беляев.
Он уточнил, что еженедельный объем международных резервов может измениться в результате многих факторов, в том числе пассивных, не требующих каких-то особенных действий со стороны государства.
"Надо смотреть, за счет каких компонентов меняется этот объем. Это может быть купленное золото или валютная составляющая, а может быть и переоценка курсов и металлического компонента. Например, если золото подорожало, его просто пересчитали, и объем резерва увеличился", — разъяснил эксперт.
Ранее Беляев высказал мнения, что, несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего, она будет понижена еще,
так как нынешние условия не являются достаточно комфортными для бизнеса и экономики.