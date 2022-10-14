https://crimea.ria.ru/20221014/kak-povliyaet-na-ekonomiku-uvelichenie-mezhdunarodnykh-rezervov-rf-1124866129.html

Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ

Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ

Сообщение Центробанка об увеличении объемов международных резервов России является положительным, но этот факт не сможет прямо повлиять на экономику... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T20:12

2022-10-14T20:12

2022-10-14T20:12

российская федерация (россия, рф)

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Сообщение Центробанка об увеличении объемов международных резервов России является положительным, но этот факт не сможет прямо повлиять на экономику государства. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.В четверг Банк России сообщил, что международные резервы РФ с 30 сентября по 7 октября увеличились на 1,5% и составили 548,7 миллиарда долларов. Повышение произошло под воздействием отрицательной переоценки. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года."На самом деле эта весть конечно лучше, чем, когда международные резервы уменьшаются. Но сказать, что они радикально на что-то влияют, было бы большим преувеличением. Ни на что, кроме понимания, что у нашей страны есть какой-то элемент стабильности. Просто стало больше резервов, которые мы можем использовать в разных целях", — пояснил аналитик.По его словам, объем международных резервов страны является исключительно денежным компонентом, который участвует в экономическом процессе достаточно косвенно.Он уточнил, что еженедельный объем международных резервов может измениться в результате многих факторов, в том числе пассивных, не требующих каких-то особенных действий со стороны государства."Надо смотреть, за счет каких компонентов меняется этот объем. Это может быть купленное золото или валютная составляющая, а может быть и переоценка курсов и металлического компонента. Например, если золото подорожало, его просто пересчитали, и объем резерва увеличился", — разъяснил эксперт.Ранее Беляев высказал мнения, что, несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего, она будет понижена еще, так как нынешние условия не являются достаточно комфортными для бизнеса и экономики.

https://crimea.ria.ru/20221011/mvf-sdelal-prognoz-dlya-rossiyskoy-ekonomike-na-2022--2023-gody--1124825806.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

российская федерация (россия, рф), экономика, мнения