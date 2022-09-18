https://crimea.ria.ru/20220918/analitik-otsenil-vozmozhnost-dopolnitelnogo-snizheniya-klyuchevoy-stavki-tsb-1124538650.html

Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ

Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ

Несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего она будет понижена еще, так как нынешние... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T07:45

2022-09-18T07:45

2022-09-18T07:45

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего она будет понижена еще, так как нынешние 7,5% не являются достаточно комфортными для бизнеса и экономики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По его словам, Банк России подходит осторожно к снижению, если не брать беспрецедентный уровень, который был этой весной. Но отсылки ЦБ на "борьбу с инфляцией" концептуально не имеют никакой почвы под собой."У нас инфляция не монетарного характера (влияние эмиссии денег на инфляцию— ред.). У нас на инфляцию влияет деятельность торговых монополий, которые завышают цены независимо от денежной политики. Поэтому бороться с инфляцией методом, принятым в Америке, которая повышает ключевую ставку чтобы сдержать инфляцию, нам не подходит", — пояснил аналитик.По его словам, такие действия могут нанести экономике еще больший вред чем сама инфляция. При этом, подчеркнул эксперт, экономике не важно, на сколько она была снижена ранее, гораздо важнее при этом ее нынешнее положение.Он подчеркнул, что ключевая ставка в 7,5% является достаточно высокой для того, чтобы бизнес мог комфортно развиваться и конструктивно решать задачи, которые перед ним стоят.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика