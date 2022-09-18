Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220918/analitik-otsenil-vozmozhnost-dopolnitelnogo-snizheniya-klyuchevoy-stavki-tsb-1124538650.html
Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ
Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ
Несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего она будет понижена еще, так как нынешние... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T07:45
2022-09-18T07:45
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124139262_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_52f6898b576ad14ce6cc542f741721de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего она будет понижена еще, так как нынешние 7,5% не являются достаточно комфортными для бизнеса и экономики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По его словам, Банк России подходит осторожно к снижению, если не брать беспрецедентный уровень, который был этой весной. Но отсылки ЦБ на "борьбу с инфляцией" концептуально не имеют никакой почвы под собой."У нас инфляция не монетарного характера (влияние эмиссии денег на инфляцию— ред.). У нас на инфляцию влияет деятельность торговых монополий, которые завышают цены независимо от денежной политики. Поэтому бороться с инфляцией методом, принятым в Америке, которая повышает ключевую ставку чтобы сдержать инфляцию, нам не подходит", — пояснил аналитик.По его словам, такие действия могут нанести экономике еще больший вред чем сама инфляция. При этом, подчеркнул эксперт, экономике не важно, на сколько она была снижена ранее, гораздо важнее при этом ее нынешнее положение.Он подчеркнул, что ключевая ставка в 7,5% является достаточно высокой для того, чтобы бизнес мог комфортно развиваться и конструктивно решать задачи, которые перед ним стоят.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124139262_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_bb6f508dc8f5b781d5edfd1a3e377eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика
Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ

Сделает ли Банк России ключевую ставку еще ниже — мнение аналитика

07:45 18.09.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего она будет понижена еще, так как нынешние 7,5% не являются достаточно комфортными для бизнеса и экономики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"С точки зрения нашей экономики, это не только возможно, но и необходимо. Потому что на ставке даже 7,5% бизнесу работать очень трудно", — прокомментировал Беляев вероятность дополнительного снижения ключевой ставки Центральным Банком России.
По его словам, Банк России подходит осторожно к снижению, если не брать беспрецедентный уровень, который был этой весной. Но отсылки ЦБ на "борьбу с инфляцией" концептуально не имеют никакой почвы под собой.
"У нас инфляция не монетарного характера (влияние эмиссии денег на инфляцию— ред.). У нас на инфляцию влияет деятельность торговых монополий, которые завышают цены независимо от денежной политики. Поэтому бороться с инфляцией методом, принятым в Америке, которая повышает ключевую ставку чтобы сдержать инфляцию, нам не подходит", — пояснил аналитик.
По его словам, такие действия могут нанести экономике еще больший вред чем сама инфляция. При этом, подчеркнул эксперт, экономике не важно, на сколько она была снижена ранее, гораздо важнее при этом ее нынешнее положение.
"Высокая ключевая ставка в таком случае не просто не помогает, она даже вредна. Центробанк же говорит о том, что понижение было уже несколько раз, что она была гораздо выше. Но бизнес не интересует, что было когда-то и сколько раз понижали ставку. Бизнес интересует ставка по которой он работает здесь и сейчас", — убежден Беляев.
Он подчеркнул, что ключевая ставка в 7,5% является достаточно высокой для того, чтобы бизнес мог комфортно развиваться и конструктивно решать задачи, которые перед ним стоят.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.
 
Экономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:45Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ
03:32В чем суть "второго фронта" в Грузии — мнение эксперта
00:01Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
22:21В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы
20:01Главные события и заявления дня: 17 сентября
19:59Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета
19:21Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
18:41Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина
18:07Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата
17:24Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
16:40Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
16:01Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
15:45ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
14:44Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
14:01Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ
13:42Трагедия в Индонезии: при сходе оползня на золотой прииск погибли люди
13:35Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
12:46Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников
12:19Снаряд попал в административное здание в центре Донецка
Лента новостейМолния