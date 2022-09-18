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Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ
Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ
Несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего она будет понижена еще, так как нынешние... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T07:45
2022-09-18T07:45
2022-09-18T07:45
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего она будет понижена еще, так как нынешние 7,5% не являются достаточно комфортными для бизнеса и экономики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По его словам, Банк России подходит осторожно к снижению, если не брать беспрецедентный уровень, который был этой весной. Но отсылки ЦБ на "борьбу с инфляцией" концептуально не имеют никакой почвы под собой."У нас инфляция не монетарного характера (влияние эмиссии денег на инфляцию— ред.). У нас на инфляцию влияет деятельность торговых монополий, которые завышают цены независимо от денежной политики. Поэтому бороться с инфляцией методом, принятым в Америке, которая повышает ключевую ставку чтобы сдержать инфляцию, нам не подходит", — пояснил аналитик.По его словам, такие действия могут нанести экономике еще больший вред чем сама инфляция. При этом, подчеркнул эксперт, экономике не важно, на сколько она была снижена ранее, гораздо важнее при этом ее нынешнее положение.Он подчеркнул, что ключевая ставка в 7,5% является достаточно высокой для того, чтобы бизнес мог комфортно развиваться и конструктивно решать задачи, которые перед ним стоят.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.
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экономика
Аналитик оценил возможность дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ
Сделает ли Банк России ключевую ставку еще ниже — мнение аналитика
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Несмотря на регулярные понижения Банком России ключевой ставки и отсутствие анонса следующего снижения, скорее всего она будет понижена еще, так как нынешние 7,5% не являются достаточно комфортными для бизнеса и экономики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"С точки зрения нашей экономики, это не только возможно, но и необходимо. Потому что на ставке даже 7,5% бизнесу работать очень трудно", — прокомментировал Беляев вероятность дополнительного снижения ключевой ставки Центральным Банком России.
По его словам, Банк России подходит осторожно к снижению, если не брать беспрецедентный уровень, который был этой весной. Но отсылки ЦБ на "борьбу с инфляцией" концептуально не имеют никакой почвы под собой.
"У нас инфляция не монетарного характера (влияние эмиссии денег на инфляцию— ред.). У нас на инфляцию влияет деятельность торговых монополий, которые завышают цены независимо от денежной политики. Поэтому бороться с инфляцией методом, принятым в Америке, которая повышает ключевую ставку чтобы сдержать инфляцию, нам не подходит", — пояснил аналитик.
По его словам, такие действия могут нанести экономике еще больший вред чем сама инфляция. При этом, подчеркнул эксперт, экономике не важно, на сколько она была снижена ранее, гораздо важнее при этом ее нынешнее положение.
"Высокая ключевая ставка в таком случае не просто не помогает, она даже вредна. Центробанк же говорит о том, что понижение было уже несколько раз, что она была гораздо выше. Но бизнес не интересует, что было когда-то и сколько раз понижали ставку. Бизнес интересует ставка по которой он работает здесь и сейчас", — убежден Беляев.
Он подчеркнул, что ключевая ставка в 7,5% является достаточно высокой для того, чтобы бизнес мог комфортно развиваться и конструктивно решать задачи, которые перед ним стоят.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.