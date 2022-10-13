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Володин сделал предупреждение Киеву - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Володин сделал предупреждение Киеву
Володин сделал предупреждение Киеву - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Володин сделал предупреждение Киеву
Россия продолжит давать жесткие ответы на любые проявления терроризма, переговоров с организаторами терактов не будет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T09:47
2022-10-13T09:47
вячеслав володин
политика
в мире
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Россия продолжит давать жесткие ответы на любые проявления терроризма, переговоров с организаторами терактов не будет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту &gt;&gt;Вооруженные силы России в понедельник, 10 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту, который произошел 8 октября и, по данным ФСБ, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник массированными ударами российских ВКС поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html
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вячеслав володин, политика, в мире, государственная дума рф
Володин сделал предупреждение Киеву

Володин предупредил Киев о более жестком ответе в случае новых терактов

09:47 13.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Россия продолжит давать жесткие ответы на любые проявления терроризма, переговоров с организаторами терактов не будет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту >>
"Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены", - написал Володин в своем Telegram- канале.
Вооруженные силы России в понедельник, 10 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту, который произошел 8 октября и, по данным ФСБ, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник массированными ударами российских ВКС поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:01
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области
 
Вячеслав ВолодинПолитикаВ миреГосударственная Дума РФ
 
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