Володин сделал предупреждение Киеву
Володин предупредил Киев о более жестком ответе в случае новых терактов
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Россия продолжит давать жесткие ответы на любые проявления терроризма, переговоров с организаторами терактов не будет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены", - написал Володин в своем Telegram- канале.
Вооруженные силы России в понедельник, 10 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту, который произошел 8 октября и, по данным ФСБ, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник массированными ударами российских ВКС поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.