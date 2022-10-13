https://crimea.ria.ru/20221013/volodin-sdelal-preduprezhdenie-kievu-1124850346.html

Володин сделал предупреждение Киеву

Володин сделал предупреждение Киеву - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Володин сделал предупреждение Киеву

Россия продолжит давать жесткие ответы на любые проявления терроризма, переговоров с организаторами терактов не будет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T09:47

2022-10-13T09:47

2022-10-13T09:47

вячеслав володин

политика

в мире

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Россия продолжит давать жесткие ответы на любые проявления терроризма, переговоров с организаторами терактов не будет, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту >>Вооруженные силы России в понедельник, 10 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту, который произошел 8 октября и, по данным ФСБ, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник массированными ударами российских ВКС поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html

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вячеслав володин, политика, в мире, государственная дума рф