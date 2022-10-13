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Сводка по COVID-19: в Крыму и Севастополе новые летальные исходы - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Сводка по COVID-19: в Крыму и Севастополе новые летальные исходы
Сводка по COVID-19: в Крыму и Севастополе новые летальные исходы - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Сводка по COVID-19: в Крыму и Севастополе новые летальные исходы
В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 81 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 208 137 положительных на Covid-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T10:43
2022-10-13T10:43
здравоохранение в крыму и севастополе
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 81 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 208 137 положительных на Covid-19, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.По данным правительства Севастополя, за последние сутки в ковидные стационары города госпитализированы 7 человек, столько же выписаны. Сейчас в больницах находится 75 пациентов."По состоянию на утро 13 октября в городе зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 76 лет. Зв все время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 95 141 человек, выздоровели 92 040", - уточняет пресс-служба правительства.Накануне в Крыму и Севастополе зафиксирован 141 случай коронавирусной инфекции, трое скончались.
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4.7
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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Сводка по COVID-19: в Крыму и Севастополе новые летальные исходы

В Крыму и Севастополе подтверждено 103 новых случая коронавируса, 2 человека умерли

10:43 13.10.2022
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 81 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 208 137 положительных на Covid-19, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
"За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 108 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 213 человек, выздоровевших за весь период – 200 241. За сутки зафиксирован один летальный исход", - сказано в сообщении профильного министерства.
По данным правительства Севастополя, за последние сутки в ковидные стационары города госпитализированы 7 человек, столько же выписаны. Сейчас в больницах находится 75 пациентов.
"По состоянию на утро 13 октября в городе зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 76 лет. Зв все время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 95 141 человек, выздоровели 92 040", - уточняет пресс-служба правительства.
Накануне в Крыму и Севастополе зафиксирован 141 случай коронавирусной инфекции, трое скончались.
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