https://crimea.ria.ru/20221012/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1124833139.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего за время пандемии выявлено 208 056 положительных на COVID-19... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T10:34

2022-10-12T10:34

2022-10-12T10:37

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего за время пандемии выявлено 208 056 положительных на COVID-19 пациентов, сообщает Минздрав РК."За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 103 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 198 человек, выздоровевших за весь период – 200 028", - сказано на сайте министерства.В Крыму умерли два человека.По данным правительства Севастополя, за последние сутки в ковидные стационары города госпитализированы 12 человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 75 больных, из них 71 - с подтвержденным COVID-19."По состоянию на утро 12 октября в городе зарегистрированы 34 новых случая заболевания. Умер один человек в возрасте 88 лет. За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 95 119 человек, выздоровели 92 000", - сказано в сообщении.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 153 случая COVID-19, умерли четыре человека

https://crimea.ria.ru/20221005/v-rossii-snova-rost-smertey-ot-koronavirusa-1124723562.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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