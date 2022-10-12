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Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего за время пандемии выявлено 208 056 положительных на COVID-19... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T10:34
2022-10-12T10:37
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего за время пандемии выявлено 208 056 положительных на COVID-19 пациентов, сообщает Минздрав РК."За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 103 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 198 человек, выздоровевших за весь период – 200 028", - сказано на сайте министерства.В Крыму умерли два человека.По данным правительства Севастополя, за последние сутки в ковидные стационары города госпитализированы 12 человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 75 больных, из них 71 - с подтвержденным COVID-19."По состоянию на утро 12 октября в городе зарегистрированы 34 новых случая заболевания. Умер один человек в возрасте 88 лет. За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 95 119 человек, выздоровели 92 000", - сказано в сообщении.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 153 случая COVID-19, умерли четыре человека
https://crimea.ria.ru/20221005/v-rossii-snova-rost-smertey-ot-koronavirusa-1124723562.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе зафиксирован 141 случай коронавирусной инфекции, трое скончались

10:34 12.10.2022 (обновлено: 10:37 12.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего за время пандемии выявлено 208 056 положительных на COVID-19 пациентов, сообщает Минздрав РК.
"За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 103 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 198 человек, выздоровевших за весь период – 200 028", - сказано на сайте министерства.
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По данным правительства Севастополя, за последние сутки в ковидные стационары города госпитализированы 12 человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 75 больных, из них 71 - с подтвержденным COVID-19.
"По состоянию на утро 12 октября в городе зарегистрированы 34 новых случая заболевания. Умер один человек в возрасте 88 лет. За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 95 119 человек, выздоровели 92 000", - сказано в сообщении.
Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 153 случая COVID-19, умерли четыре человека
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
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