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Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 949 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T10:06
2022-10-11T10:06
2022-10-11T10:06
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 949 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался еще два человека, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 390.В Севастополе подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 73 и 83 лет."В ковидные стационары города были госпитализированы 4 человека. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.В больницах развернуто 197 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 95 085 человек, выздоровели - 91 967.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 160 случаев COVID-19, умер один человек.
https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 153 случая COVID-19, умерли четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 949 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 091 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 215 человек, выздоровевших за весь период - 199 830", - говорится в сообщении.
Скончался еще два человека, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 390.
В Севастополе подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 73 и 83 лет.
"В ковидные стационары города были госпитализированы 4 человека. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.
В больницах развернуто 197 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 95 085 человек, выздоровели - 91 967.
Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 160 случаев COVID-19
, умер один человек.