https://crimea.ria.ru/20221011/skolko-novykh-sluchaev-i-smertey-dannye-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124816013.html

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 949 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T10:06

2022-10-11T10:06

2022-10-11T10:06

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 207 949 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался еще два человека, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 390.В Севастополе подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 73 и 83 лет."В ковидные стационары города были госпитализированы 4 человека. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.В больницах развернуто 197 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 95 085 человек, выздоровели - 91 967.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 160 случаев COVID-19, умер один человек.

https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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