https://crimea.ria.ru/20221012/vlasti-otsenili-vliyanie-chp-na-krymskom-mostu-na-turtopok-1124833560.html

Власти оценили влияние ЧП на Крымском мосту на туртопок

Власти оценили влияние ЧП на Крымском мосту на туртопок - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Власти оценили влияние ЧП на Крымском мосту на туртопок

Отельеры Крыма сумели в кратчайшие сроки разработать программы и акции для туристов, чтобы сохранить бронирование в регионе после ЧП на Крымском мосту. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T10:59

2022-10-12T10:59

2022-10-12T11:00

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чп на крымском мосту

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ЯЛТА, 12 окт – РИА Новости Крым. Отельеры Крыма сумели в кратчайшие сроки разработать программы и акции для туристов, чтобы сохранить бронирование в регионе после ЧП на Крымском мосту. Об этом в Ялте сообщил журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Министр напомнил, что транспортное сообщение после инцидента было восстановлено в течение нескольких часов. За это время бизнес уже подготовил спецпредложения для гостей.Говорить о каком-то серьезном падении спроса на регион не приходится. Туризм остается драйвером экономики Крыма, не взирая на сложности, с которыми сталкивается страна, подчеркнул он.В свою очередь вице-премьер Крыма – министр финансов РК Ирина Кивико отметила, что отрасль хорошо подготовилась к осенне-зимнему сезону."В первую очередь это санаторно-курортное обслуживание, пост-ковидное восстановление, общие программы восстановления", – перечислила Кивико.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя после теракта на Крымском мосту выделят 1,6 миллиарда рублей. По его словам, после теракта на Крымском мосту Ростуризму поручено отслеживать ситуацию в туристической отрасли и передавать данные для оценки ущерба правительству. Регион получит финансовую поддержку после перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму, заявил вице-премьер Чернышенко.

https://crimea.ria.ru/20221010/krymu-i-sevastopolyu-vydelyat-16-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-1124810406.html

https://crimea.ria.ru/20221008/v-rosturizme-rasskazali-o-situatsii-s-turistami-v-krymu-1124770520.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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