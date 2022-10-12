https://crimea.ria.ru/20221012/v-krym-iz-anapy-zapuskayut-skorostnye-lastochki-1124831072.html

В Крым из Анапы запускают скоростные "Ласточки"

В Крым из Анапы запускают скоростные "Ласточки" - РИА Новости Крым, 12.10.2022

В Крым из Анапы запускают скоростные "Ласточки"

Вместо рельсовых автобусов в Крым из Анапы запускают "Ласточки", сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T08:51

2022-10-12T08:51

2022-10-12T08:54

крым

железные дороги крыма

анапа

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Вместо рельсовых автобусов в Крым из Анапы запускают "Ласточки", сообщает Минтранс РФ.По данным министерства, "Ласточки" будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации "Премиум" трижды в день. Примерное время в пути от Анапы до Керчи - 2 часа 10 минут. На неэлектрифицированном участке электропоезда потянут тепловозы."Для максимального удобства пассажиров расписание поездов будет увязано с регулярным автобусным сообщением", - уточняется в сообщении.9 октября после теракта на Крымском мосту по транспортному переходу возобновилось движение пригородных поездов.Ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту и автомобильное сообщение по одной полосе с реверсивным движением было полностью восстановлено уже к вечеру. На следующий день проезд открыли по двум полосам для легковых автомобилей после специального досмотра.Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.

https://crimea.ria.ru/20221010/ogranicheniy-dlya-poezdok-v-krym-net--rosturizm-1124797445.html

https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html

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крым, железные дороги крыма, анапа, чп на крымском мосту