https://crimea.ria.ru/20221012/v-krym-iz-anapy-zapuskayut-skorostnye-lastochki-1124831072.html
В Крым из Анапы запускают скоростные "Ласточки"
В Крым из Анапы запускают скоростные "Ласточки" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Крым из Анапы запускают скоростные "Ласточки"
Вместо рельсовых автобусов в Крым из Анапы запускают "Ласточки", сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T08:51
2022-10-12T08:51
2022-10-12T08:54
крым
железные дороги крыма
анапа
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Вместо рельсовых автобусов в Крым из Анапы запускают "Ласточки", сообщает Минтранс РФ.По данным министерства, "Ласточки" будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации "Премиум" трижды в день. Примерное время в пути от Анапы до Керчи - 2 часа 10 минут. На неэлектрифицированном участке электропоезда потянут тепловозы."Для максимального удобства пассажиров расписание поездов будет увязано с регулярным автобусным сообщением", - уточняется в сообщении.9 октября после теракта на Крымском мосту по транспортному переходу возобновилось движение пригородных поездов.Ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту и автомобильное сообщение по одной полосе с реверсивным движением было полностью восстановлено уже к вечеру. На следующий день проезд открыли по двум полосам для легковых автомобилей после специального досмотра.Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/ogranicheniy-dlya-poezdok-v-krym-net--rosturizm-1124797445.html
https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html
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крым, железные дороги крыма, анапа, чп на крымском мосту
В Крым из Анапы запускают скоростные "Ласточки"
Вместо рельсовых автобусов в Крым из Анапы поедут скоростные "Ласточки"
08:51 12.10.2022 (обновлено: 08:54 12.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Вместо рельсовых автобусов в Крым из Анапы запускают "Ласточки", сообщает Минтранс РФ.
"С 13 октября для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой, ООО "ЮППК" назначает электропоезда "Ласточка" вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее", - сказано в сообщении.
По данным министерства, "Ласточки" будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации "Премиум" трижды в день. Примерное время в пути от Анапы до Керчи - 2 часа 10 минут. На неэлектрифицированном участке электропоезда потянут тепловозы.
"Для максимального удобства пассажиров расписание поездов будет увязано с регулярным автобусным сообщением", - уточняется в сообщении.
9 октября после теракта на Крымском мосту по транспортному переходу возобновилось
движение пригородных поездов.
Ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту и автомобильное сообщение по одной полосе с реверсивным движением было полностью восстановлено уже к вечеру. На следующий день проезд открыли по двум полосам
для легковых автомобилей после специального досмотра.
Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября
. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.