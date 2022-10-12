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Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их
Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют полное право на самоопределение... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T19:57
2022-10-12T19:24
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют полное право на самоопределение. Об этом заявил в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред КНДР при организации Ким Сон, пишет РИА Новости."Мы полагаем, что результаты референдумов должны уважаться в соответствии с базовым принципом самоопределения и невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Ким Сон. Надо слышать волю людей: новое заявление Маска о востоке Украины &gt;&gt;Он подчеркнул, что самоопределение является законным правом народов."Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обладают правом свободно определять и избирать свой суверенитет и международно правовой статус по собственному усмотрению. Мы признаем это. Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН и международным правом, которые предусматривают принцип равноправия и самоопределения народа. Таким образом, мы уважаем волю народов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и поддержали позицию правительства РФ, принявшего эти регионы в состав РФ", - подчеркнул дипломат.По его словам, Пхеньян настаивает, что принцип самоопределения, прописанный в Уставе ООН, не должен применяться избирательно. "Мы отчетливо помним, что суверенитет и территориальная целостность бывшей Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии были грубо нарушены США и западными странами под предлогом международного мира и безопасности. Но незаконные действия этих государств никогда не подвергались сомнению в СБ ООН", - указал Ким Сон. Он назвал абсурдом, что "западные страны, которые разрушали суверенные государства в прошлом, говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины". "Даже сегодня США вторгаются в дела суверенных государств", - заключил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20221010/genassambleya-oon-otkazalas-ot-taynogo-golosovaniya-po-referendumam-1124814191.html
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оон, китай, политика, в мире, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их

Постпред КНДР Ким Сон заявил, что референдумы в новых регионах РФ соответствуют уставу ООН

19:57 12.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют полное право на самоопределение. Об этом заявил в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред КНДР при организации Ким Сон, пишет РИА Новости.
"Мы полагаем, что результаты референдумов должны уважаться в соответствии с базовым принципом самоопределения и невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Ким Сон.
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Он подчеркнул, что самоопределение является законным правом народов.
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"Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обладают правом свободно определять и избирать свой суверенитет и международно правовой статус по собственному усмотрению. Мы признаем это. Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН и международным правом, которые предусматривают принцип равноправия и самоопределения народа. Таким образом, мы уважаем волю народов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и поддержали позицию правительства РФ, принявшего эти регионы в состав РФ", - подчеркнул дипломат.
По его словам, Пхеньян настаивает, что принцип самоопределения, прописанный в Уставе ООН, не должен применяться избирательно.
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"Мы отчетливо помним, что суверенитет и территориальная целостность бывшей Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии были грубо нарушены США и западными странами под предлогом международного мира и безопасности. Но незаконные действия этих государств никогда не подвергались сомнению в СБ ООН", - указал Ким Сон.
Он назвал абсурдом, что "западные страны, которые разрушали суверенные государства в прошлом, говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины". "Даже сегодня США вторгаются в дела суверенных государств", - заключил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
 
ООНКитайПолитикаВ миреХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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