https://crimea.ria.ru/20221012/postpred-kndr-o-referendumakh-v-novykh-regionakh-rf-my-priznaem-ikh-1124847207.html

Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их

Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют полное право на самоопределение... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T19:57

2022-10-12T19:57

2022-10-12T19:24

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют полное право на самоопределение. Об этом заявил в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред КНДР при организации Ким Сон, пишет РИА Новости."Мы полагаем, что результаты референдумов должны уважаться в соответствии с базовым принципом самоопределения и невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Ким Сон. Надо слышать волю людей: новое заявление Маска о востоке Украины >>Он подчеркнул, что самоопределение является законным правом народов."Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обладают правом свободно определять и избирать свой суверенитет и международно правовой статус по собственному усмотрению. Мы признаем это. Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН и международным правом, которые предусматривают принцип равноправия и самоопределения народа. Таким образом, мы уважаем волю народов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и поддержали позицию правительства РФ, принявшего эти регионы в состав РФ", - подчеркнул дипломат.По его словам, Пхеньян настаивает, что принцип самоопределения, прописанный в Уставе ООН, не должен применяться избирательно. "Мы отчетливо помним, что суверенитет и территориальная целостность бывшей Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии были грубо нарушены США и западными странами под предлогом международного мира и безопасности. Но незаконные действия этих государств никогда не подвергались сомнению в СБ ООН", - указал Ким Сон. Он назвал абсурдом, что "западные страны, которые разрушали суверенные государства в прошлом, говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины". "Даже сегодня США вторгаются в дела суверенных государств", - заключил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20221010/genassambleya-oon-otkazalas-ot-taynogo-golosovaniya-po-referendumam-1124814191.html

https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html

китай

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, китай, политика, в мире, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)