https://crimea.ria.ru/20221012/pod-sevastopolem-postroyat-zhiloy-kvartal-dlya-lgotnikov-1124846546.html

Под Севастополем построят жилой квартал для льготников

Под Севастополем построят жилой квартал для льготников - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Под Севастополем построят жилой квартал для льготников

Правительство Севастополя утвердило проект планировки нового жилого квартала частной застройки возле села Полины Осипенко. Из 166 участков, 81 отдадут... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T18:56

2022-10-12T18:56

2022-10-12T18:37

севастополь

городская среда

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило проект планировки нового жилого квартала частной застройки возле села Полины Осипенко. Из 166 участков, 81 отдадут льготником, сообщили в среду на заседании правительства города.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что на этой территории резервировались бесплатные земельные участки для многодетных семей. Уточняется, что проектом предусмотрено строительство торговых центров, школы и детсада на 500 детей."Площадь составляет 44,7 гектара. Планировка территории предусматривает формирование нового жилого микрорайона индивидуальной жилой застройки на 166 земельных участков. Проектом дополнительно образуется 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства", – пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства города Максим Жукалов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Северной стороне Севастополя, в курортном поселке Любимовка, появились новые зоны охраны с ограничением строительства.

https://crimea.ria.ru/20221011/v-krymu-vvodyat-ogranicheniya-dlya-dachnoy-amnistii-1124816153.html

севастополь

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севастополь, городская среда, общество