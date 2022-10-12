https://crimea.ria.ru/20221012/pod-sevastopolem-postroyat-zhiloy-kvartal-dlya-lgotnikov-1124846546.html
Под Севастополем построят жилой квартал для льготников
Под Севастополем построят жилой квартал для льготников - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Под Севастополем построят жилой квартал для льготников
Правительство Севастополя утвердило проект планировки нового жилого квартала частной застройки возле села Полины Осипенко. Из 166 участков, 81 отдадут... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T18:56
2022-10-12T18:56
2022-10-12T18:37
севастополь
городская среда
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило проект планировки нового жилого квартала частной застройки возле села Полины Осипенко. Из 166 участков, 81 отдадут льготником, сообщили в среду на заседании правительства города.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что на этой территории резервировались бесплатные земельные участки для многодетных семей. Уточняется, что проектом предусмотрено строительство торговых центров, школы и детсада на 500 детей."Площадь составляет 44,7 гектара. Планировка территории предусматривает формирование нового жилого микрорайона индивидуальной жилой застройки на 166 земельных участков. Проектом дополнительно образуется 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства", – пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства города Максим Жукалов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Северной стороне Севастополя, в курортном поселке Любимовка, появились новые зоны охраны с ограничением строительства.
https://crimea.ria.ru/20221011/v-krymu-vvodyat-ogranicheniya-dlya-dachnoy-amnistii-1124816153.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, городская среда, общество
Под Севастополем построят жилой квартал для льготников
В севастопольском селе Полины Осипенко разобьют новый частный сектор с детсадом и школой
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило проект планировки нового жилого квартала частной застройки возле села Полины Осипенко. Из 166 участков, 81 отдадут льготником, сообщили в среду на заседании правительства города.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что на этой территории резервировались бесплатные земельные участки для многодетных семей. Уточняется, что проектом предусмотрено строительство торговых центров, школы и детсада на 500 детей.
"Площадь составляет 44,7 гектара. Планировка территории предусматривает формирование нового жилого микрорайона индивидуальной жилой застройки на 166 земельных участков. Проектом дополнительно образуется 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства", – пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства города Максим Жукалов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Северной стороне Севастополя, в курортном поселке Любимовка, появились новые зоны
охраны с ограничением строительства.