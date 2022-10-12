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ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция
ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция - РИА Новости Крым, 12.10.2022
ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T23:42
2022-10-12T23:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет РИА Новости.Западные страны ранее подготовили резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения их статуса и факта присоединение к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.За резолюцию голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции – это явно снизило бы число стран, поддерживающих проект, так как не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Однако Генассамблея не поддержала этого предложения.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20221012/postpred-kndr-o-referendumakh-v-novykh-regionakh-rf-my-priznaem-ikh-1124847207.html
https://crimea.ria.ru/20221010/genassambleya-oon-otkazalas-ot-taynogo-golosovaniya-po-referendumam-1124814191.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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оон, в мире, российская федерация (россия, рф), политика
ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы

23:42 12.10.2022 (обновлено: 23:44 12.10.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСессия ГА ООН
Сессия ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет РИА Новости.
Западные страны ранее подготовили резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения их статуса и факта присоединение к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.
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В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции – это явно снизило бы число стран, поддерживающих проект, так как не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Однако Генассамблея не поддержала этого предложения.
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Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
 
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