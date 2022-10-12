https://crimea.ria.ru/20221012/ga-oon-ne-priznala-referendumy-v-novykh-regionakh-rf-rezolyutsiya-1124848741.html

ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция

ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция - РИА Новости Крым, 12.10.2022

ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T23:42

2022-10-12T23:42

2022-10-12T23:44

оон

в мире

российская федерация (россия, рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124848625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bc0e8c81d86e6bbbf1450fc2dd014d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет РИА Новости.Западные страны ранее подготовили резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения их статуса и факта присоединение к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.За резолюцию голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции – это явно снизило бы число стран, поддерживающих проект, так как не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Однако Генассамблея не поддержала этого предложения.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20221012/postpred-kndr-o-referendumakh-v-novykh-regionakh-rf-my-priznaem-ikh-1124847207.html

https://crimea.ria.ru/20221010/genassambleya-oon-otkazalas-ot-taynogo-golosovaniya-po-referendumam-1124814191.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, в мире, российская федерация (россия, рф), политика