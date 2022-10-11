https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.10.2022

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области

Украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T16:50

2022-10-11T16:50

2022-10-11T16:51

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы. Ситуацию контролируют заместитель губернатора и глава округа. Устранить последствия обещают в ближайшее время.Ранее губернатор сообщил о переводе приграничных районов Белгородской области на двухнедельный дистант.Утром в понедельник ВСУ обстреляли хутор Масычево в Грайворонском районе области. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками.

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)