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ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.10.2022
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
Украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:50
2022-10-11T16:51
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы. Ситуацию контролируют заместитель губернатора и глава округа. Устранить последствия обещают в ближайшее время.Ранее губернатор сообщил о переводе приграничных районов Белгородской области на двухнедельный дистант.Утром в понедельник ВСУ обстреляли хутор Масычево в Грайворонском районе области. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками.
белгородская область
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил о повреждении трансформатора подстанции в Шебекино

16:50 11.10.2022 (обновлено: 16:51 11.10.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы. Ситуацию контролируют заместитель губернатора и глава округа. Устранить последствия обещают в ближайшее время.
Ранее губернатор сообщил о переводе приграничных районов Белгородской области на двухнедельный дистант.
Утром в понедельник ВСУ обстреляли хутор Масычево в Грайворонском районе области. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками.
 
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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