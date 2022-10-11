https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.10.2022
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
Украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:50
2022-10-11T16:50
2022-10-11T16:51
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы. Ситуацию контролируют заместитель губернатора и глава округа. Устранить последствия обещают в ближайшее время.Ранее губернатор сообщил о переводе приграничных районов Белгородской области на двухнедельный дистант.Утром в понедельник ВСУ обстреляли хутор Масычево в Грайворонском районе области. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками.
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
Губернатор Гладков заявил о повреждении трансформатора подстанции в Шебекино
16:50 11.10.2022 (обновлено: 16:51 11.10.2022)