https://crimea.ria.ru/20221010/obstrel-belgorodskoy-oblasti-prodolzhaetsya--gladkov-1124805291.html
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
Украинские военные обстреливают хутор Масычево Грайворонского района Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T15:41
2022-10-10T15:41
2022-10-10T15:41
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают хутор Масычево Грайворонского района Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, ситуация под контролем оперативных служб, продолжается подомовой обход.Ранее Гладков сообщал об обстреле города Шебекино, в результате погибла женщина, повреждены жилые дома.
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли хутор в Грайворонском районе области