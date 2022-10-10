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Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
Украинские военные обстреливают хутор Масычево Грайворонского района Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T15:41
2022-10-10T15:41
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают хутор Масычево Грайворонского района Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, ситуация под контролем оперативных служб, продолжается подомовой обход.Ранее Гладков сообщал об обстреле города Шебекино, в результате погибла женщина, повреждены жилые дома.
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РИА Новости Крым
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков

Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли хутор в Грайворонском районе области

15:41 10.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают хутор Масычево Грайворонского района Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации без погибших и пострадавших, 2 дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация под контролем оперативных служб, продолжается подомовой обход.
Ранее Гладков сообщал об обстреле города Шебекино, в результате погибла женщина, повреждены жилые дома.
Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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