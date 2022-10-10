https://crimea.ria.ru/20221010/chast-belgorodskoy-oblasti-ukhodit-na-distant--gubernator-1124806859.html

Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор

Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор

В Белгороде и части Белгородской области образовательные учреждения со вторника 11 октября переходят на дистанционный формат обучения. Детсады продолжат работу... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T16:23

2022-10-10T16:23

2022-10-10T16:23

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде и части Белгородской области образовательные учреждения со вторника 11 октября переходят на дистанционный формат обучения. Детсады продолжат работу в режиме рабочих групп. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Он пояснил, что речь идет о школах, колледжах и вузах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода.Дистанционный формат обучения вводится на две недели. Сады продолжат работать в режиме дежурных групп, добавил губернатор региона.Утром в понедельник ВСУ обстреляли хутор Масычево в Грайворонском районе области. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками.

https://crimea.ria.ru/20221010/obstrel-belgorodskoy-oblasti-prodolzhaetsya--gladkov-1124805291.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, специальная военная операция рф на украине