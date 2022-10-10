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Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор
Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор
В Белгороде и части Белгородской области образовательные учреждения со вторника 11 октября переходят на дистанционный формат обучения. Детсады продолжат работу... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:23
2022-10-10T16:23
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде и части Белгородской области образовательные учреждения со вторника 11 октября переходят на дистанционный формат обучения. Детсады продолжат работу в режиме рабочих групп. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Он пояснил, что речь идет о школах, колледжах и вузах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода.Дистанционный формат обучения вводится на две недели. Сады продолжат работать в режиме дежурных групп, добавил губернатор региона.Утром в понедельник ВСУ обстреляли хутор Масычево в Грайворонском районе области. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками.
https://crimea.ria.ru/20221010/obstrel-belgorodskoy-oblasti-prodolzhaetsya--gladkov-1124805291.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине
Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор

Приграничные районы Белгородской области уходят на двухнедельный дистант

16:23 10.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосковские колледжи закрылись на карантин
Московские колледжи закрылись на карантин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде и части Белгородской области образовательные учреждения со вторника 11 октября переходят на дистанционный формат обучения. Детсады продолжат работу в режиме рабочих групп. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей – это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях", – сказал Гладков.
Он пояснил, что речь идет о школах, колледжах и вузах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода.
Дистанционный формат обучения вводится на две недели. Сады продолжат работать в режиме дежурных групп, добавил губернатор региона.
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
15:41
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
Утром в понедельник ВСУ обстреляли хутор Масычево в Грайворонском районе области. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками.
 
Белгородская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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