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Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму
Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму
Победители конкурса по созданию банковских сервисов PSB TECH HACK получили миллион рублей призовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T10:01
2022-10-11T10:01
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Победители конкурса по созданию банковских сервисов PSB TECH HACK получили миллион рублей призовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Первый региональный хакатон собрал более ста разработчиков, бизнес-аналитиков, дизайнеров и продакт-менеджеров из Севастополя, Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.Подводя итоги конкурса, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян подчеркнул, что прогресс в IТ-сфере является главной движущей силой финансовых, экономических и социальных процессов. Именно поэтому ПСБ уделяет столь пристальное внимание этому стратегическому для развития не только банка, но и страны, направлению.Призовой фонд в один миллион рублей разыграли участники 22 команд. Победителей определили по итогам решения двух задач в области прикладных банковских сервисов: "Интеллектуальный сервис переводов по номеру телефона в мобильном интернет-банке" и "Цифровой финансовый помощник по кредитным продуктам банка ПСБ".За первое место команды получили по 250 тысяч рублей, за второе – по 150 тысяч рублей и за третье – по 100 тысяч рублей. Лучшие специалисты получат приглашение о трудоустройстве в севастопольский ИТ-Центр Промвязьбанка.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruiD: 4CQwVszH9pQNMfEm4Sq
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экономика
Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму

Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона по созданию банковских сервисов в Крыму

10:01 11.10.2022
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Победители конкурса по созданию банковских сервисов PSB TECH HACK получили миллион рублей призовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Первый региональный хакатон собрал более ста разработчиков, бизнес-аналитиков, дизайнеров и продакт-менеджеров из Севастополя, Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.
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30 сентября, 11:17
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма
Подводя итоги конкурса, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян подчеркнул, что прогресс в IТ-сфере является главной движущей силой финансовых, экономических и социальных процессов. Именно поэтому ПСБ уделяет столь пристальное внимание этому стратегическому для развития не только банка, но и страны, направлению.
"Мы успешно реализуем множество IТ-проектов – разрабатываем и запускаем высокотехнологичные сервисы для населения и бизнеса. Все это стало возможным благодаря мощной команде разработчиков, аналитиков, тестировщиков ПСБ, в которую могут войти и сегодняшние победители, готовые продолжить свой профессиональный путь в создании инновационных банковских продуктов", – заявил Тананян.
Призовой фонд в один миллион рублей разыграли участники 22 команд. Победителей определили по итогам решения двух задач в области прикладных банковских сервисов: "Интеллектуальный сервис переводов по номеру телефона в мобильном интернет-банке" и "Цифровой финансовый помощник по кредитным продуктам банка ПСБ".
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 17:29
ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно
За первое место команды получили по 250 тысяч рублей, за второе – по 150 тысяч рублей и за третье – по 100 тысяч рублей. Лучшие специалисты получат приглашение о трудоустройстве в севастопольский ИТ-Центр Промвязьбанка.
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ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
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