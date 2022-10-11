https://crimea.ria.ru/20221011/million-rubley-i-rabota-v-psb-itogi-khakatona-v-krymu-1124814037.html

Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму

Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму

Победители конкурса по созданию банковских сервисов PSB TECH HACK получили миллион рублей призовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T10:01

2022-10-11T10:01

2022-10-11T10:01

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Победители конкурса по созданию банковских сервисов PSB TECH HACK получили миллион рублей призовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Первый региональный хакатон собрал более ста разработчиков, бизнес-аналитиков, дизайнеров и продакт-менеджеров из Севастополя, Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.Подводя итоги конкурса, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян подчеркнул, что прогресс в IТ-сфере является главной движущей силой финансовых, экономических и социальных процессов. Именно поэтому ПСБ уделяет столь пристальное внимание этому стратегическому для развития не только банка, но и страны, направлению.Призовой фонд в один миллион рублей разыграли участники 22 команд. Победителей определили по итогам решения двух задач в области прикладных банковских сервисов: "Интеллектуальный сервис переводов по номеру телефона в мобильном интернет-банке" и "Цифровой финансовый помощник по кредитным продуктам банка ПСБ".За первое место команды получили по 250 тысяч рублей, за второе – по 150 тысяч рублей и за третье – по 100 тысяч рублей. Лучшие специалисты получат приглашение о трудоустройстве в севастопольский ИТ-Центр Промвязьбанка.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruiD: 4CQwVszH9pQNMfEm4Sq

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https://crimea.ria.ru/20220922/psb-zhiteli-kryma-i-sevastopolya-smogut-poluchit-kredit-distantsionno-1124590589.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика