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Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе
Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел "желтый"(высокий) уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе полуострова. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T20:18
2022-10-11T20:27
керчь
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел "желтый"(высокий) уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе полуострова.Правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы республики и органы местного самоуправления муниципальных образований должны принять дополнительные меры для обеспечение безопасности, добавил он.Ранее был продлен режим высокой террористической угрозы в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма.Утром 8 октября на Крымском мосту из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221005/patrushev-raskritikoval-antiterroristicheskuyu-zaschischennost-kryma-1124720173.html
https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html
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керчь, крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе

Аксенов ввел режим высокой террористической опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма

20:18 11.10.2022 (обновлено: 20:27 11.10.2022)
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел "желтый"(высокий) уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе полуострова.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал глава региона в телеграм.
Правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы республики и органы местного самоуправления муниципальных образований должны принять дополнительные меры для обеспечение безопасности, добавил он.
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Утром 8 октября на Крымском мосту из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста >>
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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20:18Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе
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