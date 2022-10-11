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Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе
Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел "желтый"(высокий) уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе полуострова. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T20:18
2022-10-11T20:18
2022-10-11T20:27
керчь
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сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел "желтый"(высокий) уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе полуострова.Правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы республики и органы местного самоуправления муниципальных образований должны принять дополнительные меры для обеспечение безопасности, добавил он.Ранее был продлен режим высокой террористической угрозы в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма.Утром 8 октября на Крымском мосту из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста >>Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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керчь, крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе
Аксенов ввел режим высокой террористической опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма
20:18 11.10.2022 (обновлено: 20:27 11.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел "желтый"(высокий) уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе полуострова.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал глава региона в телеграм.
Правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы республики и органы местного самоуправления муниципальных образований должны принять дополнительные меры для обеспечение безопасности, добавил он.
Ранее был продлен режим высокой террористической угрозы в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма.
Утром 8 октября на Крымском мосту из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом,
в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.