https://crimea.ria.ru/20221011/aksenov-vvel-rezhim-povyshennoy-opasnosti-v-kerchi-i-leninskom-rayone-1124829097.html

Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе

Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел "желтый"(высокий) уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе полуострова. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T20:18

2022-10-11T20:18

2022-10-11T20:27

керчь

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел "желтый"(высокий) уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе полуострова.Правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы республики и органы местного самоуправления муниципальных образований должны принять дополнительные меры для обеспечение безопасности, добавил он.Ранее был продлен режим высокой террористической угрозы в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма.Утром 8 октября на Крымском мосту из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста >>Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.

https://crimea.ria.ru/20221005/patrushev-raskritikoval-antiterroristicheskuyu-zaschischennost-kryma-1124720173.html

https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя