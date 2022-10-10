https://crimea.ria.ru/20221010/po-krymskomu-mostu-proekhalo-uzhe-bolee-6800-avtomobiley--mintrans-1124807513.html

По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс

По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс - РИА Новости Крым, 10.10.2022

По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс

Министр транспорта Виталий Савельев рассказал об организации движения через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту и обрушения двух пролетов... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T16:31

2022-10-10T16:31

2022-10-10T16:31

крымский мост

чп на крымском мосту

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Министр транспорта Виталий Савельев рассказал об организации движения через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту и обрушения двух пролетов автомобильной части моста.По словам министра транспорта, на данном участке дороги будет действовать предоставленный федеральной таможенной службой мобильный досмотровый мобильный комплекс, который позволит увеличить пропускную способность моста в ближайшее время.Грузовой транспорт и пассажирские автобусы перенаправляются на Керченскую паромную переправу. В первую очередь доставляются машины со скоропортящимися продуктами, отметил министр.Кроме того, Савельев сообщил, что переправой воспользовались уже 2882 человека. Для этого задействовано три пассажирских судна общей вместимостью 550 человек.Также, министр рассказал, что накануне начали работу два грузопассажирских парома на 50 автопоездов.По расписанию в оба направления ходят пригородные поезда и поезда дальнего следования, работает одна нитка железной дороги. На этой неделе ожидается еще три железнодорожных парома.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.

https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html

крымский мост

крым

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