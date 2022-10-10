Рейтинг@Mail.ru
По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/po-krymskomu-mostu-proekhalo-uzhe-bolee-6800-avtomobiley--mintrans-1124807513.html
По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс
По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс - РИА Новости Крым, 10.10.2022
По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс
Министр транспорта Виталий Савельев рассказал об организации движения через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту и обрушения двух пролетов... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:31
2022-10-10T16:31
крымский мост
чп на крымском мосту
транспорт
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119568025_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ec37092e09da300e84157033fb8179b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Министр транспорта Виталий Савельев рассказал об организации движения через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту и обрушения двух пролетов автомобильной части моста.По словам министра транспорта, на данном участке дороги будет действовать предоставленный федеральной таможенной службой мобильный досмотровый мобильный комплекс, который позволит увеличить пропускную способность моста в ближайшее время.Грузовой транспорт и пассажирские автобусы перенаправляются на Керченскую паромную переправу. В первую очередь доставляются машины со скоропортящимися продуктами, отметил министр.Кроме того, Савельев сообщил, что переправой воспользовались уже 2882 человека. Для этого задействовано три пассажирских судна общей вместимостью 550 человек.Также, министр рассказал, что накануне начали работу два грузопассажирских парома на 50 автопоездов.По расписанию в оба направления ходят пригородные поезда и поезда дальнего следования, работает одна нитка железной дороги. На этой неделе ожидается еще три железнодорожных парома.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119568025_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f1d3141526ee85467466f04ad026e3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, чп на крымском мосту, транспорт, крым
По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс

Министр транспорта РФ Савельев рассказал об организации движения через Керченский пролив

16:31 10.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Министр транспорта Виталий Савельев рассказал об организации движения через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту и обрушения двух пролетов автомобильной части моста.

"С 16 часов 8 октября запущено реверсивное движение легковых автомобилей с интервалом в 40 минут в каждую сторону по одной полосе, а уже 9 октября восстановлено двустороннее движение. По состоянию на 8 утра текущего дня по мосту проехало боле 6800 автомобилей", - сказал Савельев в ходе совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам министра транспорта, на данном участке дороги будет действовать предоставленный федеральной таможенной службой мобильный досмотровый мобильный комплекс, который позволит увеличить пропускную способность моста в ближайшее время.
Грузовой транспорт и пассажирские автобусы перенаправляются на Керченскую паромную переправу. В первую очередь доставляются машины со скоропортящимися продуктами, отметил министр.
Кроме того, Савельев сообщил, что переправой воспользовались уже 2882 человека. Для этого задействовано три пассажирских судна общей вместимостью 550 человек.
Также, министр рассказал, что накануне начали работу два грузопассажирских парома на 50 автопоездов.
"Уже перевезено 407 грузовиков и 1756 пассажиров. В ближайшее время прибудет еще 2 автопарома", - отметил он.
По расписанию в оба направления ходят пригородные поезда и поезда дальнего следования, работает одна нитка железной дороги. На этой неделе ожидается еще три железнодорожных парома.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:22
Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
 
Крымский мостЧП на Крымском мостуТранспортКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности
17:48В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
17:35В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
17:22Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения
16:47Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
16:31По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс
16:30Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
16:23Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор
16:22Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста
16:17Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым
16:09Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
16:00Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
15:41Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
15:35"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине
15:10"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"
14:41За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
14:32Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив
14:25Медведев назвал будущую цель СВО на Украине
14:11Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области
14:06Путин сообщил о попытке Киева подорвать "Турецкий поток"
Лента новостейМолния