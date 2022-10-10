https://crimea.ria.ru/20221010/onischenko-posovetoval-voennoobyazannym-sobirat-lichnuyu-aptechku-1124804763.html

Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку

Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку

Перед отправлением в зону СВО нужно идти к врачу и индивидуально подбирать препараты, которые могут понадобиться конкретному призывнику с учетом его состояния... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T19:36

2022-10-10T19:36

2022-10-10T19:36

частичная мобилизация

общество

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Перед отправлением в зону СВО нужно идти к врачу и индивидуально подбирать препараты, которые могут понадобиться конкретному призывнику с учетом его состояния здоровья. Такую рекомендацию всем получившим повестки по частичной мобилизации дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центра "Россия Сегодня".Кроме того, профессор настаивает на необходимости взять выписку о состоянии своего здоровья с анамнезом и по возможности передать ее полковому врачу. Особенно важно это сделать тем, кто имеет хронические заболевания, симптомы которых проявляются часто.Ранее боец одного из спецподразделений с позывным "Ильич" рассказал о том, что обязательно пригодится в зоне СВО и перечислил важные препараты.

https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество, специальная военная операция рф на украине