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Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку
Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку
Перед отправлением в зону СВО нужно идти к врачу и индивидуально подбирать препараты, которые могут понадобиться конкретному призывнику с учетом его состояния... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T19:36
2022-10-10T19:36
частичная мобилизация
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Перед отправлением в зону СВО нужно идти к врачу и индивидуально подбирать препараты, которые могут понадобиться конкретному призывнику с учетом его состояния здоровья. Такую рекомендацию всем получившим повестки по частичной мобилизации дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центра "Россия Сегодня".Кроме того, профессор настаивает на необходимости взять выписку о состоянии своего здоровья с анамнезом и по возможности передать ее полковому врачу. Особенно важно это сделать тем, кто имеет хронические заболевания, симптомы которых проявляются часто.Ранее боец одного из спецподразделений с позывным "Ильич" рассказал о том, что обязательно пригодится в зоне СВО и перечислил важные препараты.
https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html
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частичная мобилизация, общество, специальная военная операция рф на украине
Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку

Онищенко: перед отправлением в зону СВО нужно идти к врачу

19:36 10.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптечка
Аптечка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Перед отправлением в зону СВО нужно идти к врачу и индивидуально подбирать препараты, которые могут понадобиться конкретному призывнику с учетом его состояния здоровья. Такую рекомендацию всем получившим повестки по частичной мобилизации дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центра "Россия Сегодня".
"Любой призывник получает аптечку, которая комплектуется моими коллегами из МО. Эта стандартная аптечка для оказания первой помощи при ранениях и травмах. Но каждый человек в возрасте 30-35 лет уже имеет свои хронические заболевания - диабет и преддиабет, гипертония и так далее. Поэтому нужно идти к своему лечащему врачу, советоваться с ним и формировать запас препаратов конкретно под себя", - советует Онищенко.
Кроме того, профессор настаивает на необходимости взять выписку о состоянии своего здоровья с анамнезом и по возможности передать ее полковому врачу. Особенно важно это сделать тем, кто имеет хронические заболевания, симптомы которых проявляются часто.
Ранее боец одного из спецподразделений с позывным "Ильич" рассказал о том, что обязательно пригодится в зоне СВО и перечислил важные препараты.
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