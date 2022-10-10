Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку
Онищенко: перед отправлением в зону СВО нужно идти к врачу
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптечка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Перед отправлением в зону СВО нужно идти к врачу и индивидуально подбирать препараты, которые могут понадобиться конкретному призывнику с учетом его состояния здоровья. Такую рекомендацию всем получившим повестки по частичной мобилизации дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центра "Россия Сегодня".
"Любой призывник получает аптечку, которая комплектуется моими коллегами из МО. Эта стандартная аптечка для оказания первой помощи при ранениях и травмах. Но каждый человек в возрасте 30-35 лет уже имеет свои хронические заболевания - диабет и преддиабет, гипертония и так далее. Поэтому нужно идти к своему лечащему врачу, советоваться с ним и формировать запас препаратов конкретно под себя", - советует Онищенко.
Кроме того, профессор настаивает на необходимости взять выписку о состоянии своего здоровья с анамнезом и по возможности передать ее полковому врачу. Особенно важно это сделать тем, кто имеет хронические заболевания, симптомы которых проявляются часто.
Ранее боец одного из спецподразделений с позывным "Ильич" рассказал о том, что обязательно пригодится в зоне СВО и перечислил важные препараты.