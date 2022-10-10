https://crimea.ria.ru/20221010/onischenko-nazval-vazhnuyu-meru-dlya-povysheniya-bezopasnosti-shkol-1124805020.html
Онищенко назвал важную меру для повышения безопасности школ
Онищенко назвал важную меру для повышения безопасности школ - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Онищенко назвал важную меру для повышения безопасности школ
В России необходимо усиливать работу в части учета психиатрических больных и возвращать строгий контроль перемещения пациентов с такими диагнозами - это поможет РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T21:56
2022-10-10T21:56
2022-10-10T21:56
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В России необходимо усиливать работу в части учета психиатрических больных и возвращать строгий контроль перемещения пациентов с такими диагнозами - это поможет существенно повысит безопасность учебных учреждений. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центра "Россия Сегодня".Кроме того, по его мнению, необходимо ограничивать доступ к тематическим ресурсам в Сети Интернет, усилить охрану внутри образовательных организаций, а также - мероприятия в части борьбы с наркотиками, поскольку "наркомания может приводить людей к таким тяжелым преступлениям".Ранее ветеран ФСО Василий Кашканов призвал уйти от формального подхода к охране школ. По мнению эксперта, охрану учебных заведений должны осуществлять специализированные военизированные или правоохранительные организации, например, Росгвардия.
https://crimea.ria.ru/20220928/posle-strelby-v-shkole-izhevska-arestovan-glava-chopa-1124653538.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в россии, общество
Онищенко назвал важную меру для повышения безопасности школ
Онищенко: нужно усиливать контроль над пациентами с психиатрическими диагнозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В России необходимо усиливать работу в части учета психиатрических больных и возвращать строгий контроль перемещения пациентов с такими диагнозами - это поможет существенно повысит безопасность учебных учреждений. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центра "Россия Сегодня".
"Первая системная проблема следующая: когда началась перестройка, мы на волне борьбы за права человека многое пересмотрели в своей психиатрии - либерализовали эту часть. И те, кто по советским походам находились под постоянным наблюдением и даже в изоляции в психиатрических лечебницах, мы их распустили. Но о каких правах человека в данном случае идет речь? Это в корне не верно. Нужно возвращать жесткие стандарты, в том числе в части контроля за перемещением лиц с диагнозами", - уверен Онищенко.
Кроме того, по его мнению, необходимо ограничивать доступ к тематическим ресурсам в Сети Интернет, усилить охрану внутри образовательных организаций, а также - мероприятия в части борьбы с наркотиками, поскольку "наркомания может приводить людей к таким тяжелым преступлениям".
Ранее ветеран ФСО Василий Кашканов призвал уйти от формального подхода
к охране школ. По мнению эксперта, охрану учебных заведений должны осуществлять специализированные военизированные или правоохранительные организации, например, Росгвардия.