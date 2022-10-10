Онищенко назвал важную меру для повышения безопасности школ

"Первая системная проблема следующая: когда началась перестройка, мы на волне борьбы за права человека многое пересмотрели в своей психиатрии - либерализовали эту часть. И те, кто по советским походам находились под постоянным наблюдением и даже в изоляции в психиатрических лечебницах, мы их распустили. Но о каких правах человека в данном случае идет речь? Это в корне не верно. Нужно возвращать жесткие стандарты, в том числе в части контроля за перемещением лиц с диагнозами", - уверен Онищенко.