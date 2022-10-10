https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-rasskazal-ob-alternativnom-marshrute-v-krym-1124806615.html

Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым

Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым

Добраться в Крым можно не только через Крымский мост или Керченскую паромную переправу. Уже сейчас можно пользоваться альтернативным маршрутом, пролегающим... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T16:17

2022-10-10T16:17

2022-10-10T16:19

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

общество

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119864004_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_39ac7e3f3ce4c6be73b53197b7dc52d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Добраться в Крым можно не только через Крымский мост или Керченскую паромную переправу. Уже сейчас можно пользоваться альтернативным маршрутом, пролегающим через территории новых субъектов Российской Федерации — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом в понедельник заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."У нас существует альтернативный маршрут через новые территории. В этом году мы на новых территориях приступили к ремонту и восстановлению порядка 500 км дорог, которые планируем уже в ноябре-декабре закончить", — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.По словам Хуснуллина, альтернативным маршрутом в Крым через территории новых субъектов России можно пользоваться уже сейчас.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.

https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html

https://crimea.ria.ru/20221009/mintrans-napomnil-voditelyam-fur-ob-alternativnykh-putyakh-v-krym-1124796006.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, марат хуснуллин, общество, крым