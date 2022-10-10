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Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым
Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым
Добраться в Крым можно не только через Крымский мост или Керченскую паромную переправу. Уже сейчас можно пользоваться альтернативным маршрутом, пролегающим... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:17
2022-10-10T16:19
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Добраться в Крым можно не только через Крымский мост или Керченскую паромную переправу. Уже сейчас можно пользоваться альтернативным маршрутом, пролегающим через территории новых субъектов Российской Федерации — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом в понедельник заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."У нас существует альтернативный маршрут через новые территории. В этом году мы на новых территориях приступили к ремонту и восстановлению порядка 500 км дорог, которые планируем уже в ноябре-декабре закончить", — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.По словам Хуснуллина, альтернативным маршрутом в Крым через территории новых субъектов России можно пользоваться уже сейчас.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html
https://crimea.ria.ru/20221009/mintrans-napomnil-voditelyam-fur-ob-alternativnykh-putyakh-v-krym-1124796006.html
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, общество, крым
Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым

В Крым можно добраться через новые регионы России – Хуснуллин

16:17 10.10.2022 (обновлено: 16:19 10.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Добраться в Крым можно не только через Крымский мост или Керченскую паромную переправу. Уже сейчас можно пользоваться альтернативным маршрутом, пролегающим через территории новых субъектов Российской Федерации — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом в понедельник заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"У нас существует альтернативный маршрут через новые территории. В этом году мы на новых территориях приступили к ремонту и восстановлению порядка 500 км дорог, которые планируем уже в ноябре-декабре закончить", — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Крымский мост. Вид из Керчи - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:09
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
По словам Хуснуллина, альтернативным маршрутом в Крым через территории новых субъектов России можно пользоваться уже сейчас.
"Из 359 км альтернативного маршрута на 180 км сейчас ведутся работы, которые каждый день по участкам заканчиваются. Но уже сегодня мы совершенно спокойно можем по этим дорогам ехать", — сообщил Хуснуллин.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Фуры около села Горностаевка в ожидании запуска грузового движения по Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 18:58
Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
 
ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинОбществоКрым
 
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