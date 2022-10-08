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Выезжающих из Крыма размещают в отелях Керчи - власти города
Выезжающих из Крыма размещают в отелях Керчи - власти города - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Выезжающих из Крыма размещают в отелях Керчи - власти города
Власти Керчи организовали размещение в местных гостиницах и транспортную стоянку для тех, кто планировал выезжать с полуострова по Крымскому мосту. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T13:28
2022-10-08T13:28
2022-10-08T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Власти Керчи организовали размещение в местных гостиницах и транспортную стоянку для тех, кто планировал выезжать с полуострова по Крымскому мосту. Об этом сообщил мэр города Святослав Брусаков.По его словам, топлива на заправках города достаточно, продовольствия и непродовольственных групп товаров в магазинах хватает. Сообщения о любых происшествиях и о необходимости оказания помощи просят передавать в единую дежурно-диспетчерскую службу Керчи.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров >>По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-i-na-materik-otmenena-1124765413.html
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, крымский мост, общество
Выезжающих из Крыма размещают в отелях Керчи - власти города
Мэр Брусаков: в Керчи организовано размещение всех, кто планировал выезжать по мосту