https://crimea.ria.ru/20221008/vyezzhayuschikh-iz-kryma-razmeschayut-v-otelyakh-kerchi---vlasti-goroda-1124772156.html

Выезжающих из Крыма размещают в отелях Керчи - власти города

Выезжающих из Крыма размещают в отелях Керчи - власти города - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Выезжающих из Крыма размещают в отелях Керчи - власти города

Власти Керчи организовали размещение в местных гостиницах и транспортную стоянку для тех, кто планировал выезжать с полуострова по Крымскому мосту. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T13:28

2022-10-08T13:28

2022-10-08T13:28

крым

керчь

крымский мост

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Власти Керчи организовали размещение в местных гостиницах и транспортную стоянку для тех, кто планировал выезжать с полуострова по Крымскому мосту. Об этом сообщил мэр города Святослав Брусаков.По его словам, топлива на заправках города достаточно, продовольствия и непродовольственных групп товаров в магазинах хватает. Сообщения о любых происшествиях и о необходимости оказания помощи просят передавать в единую дежурно-диспетчерскую службу Керчи.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров >>По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-i-na-materik-otmenena-1124765413.html

https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-ozvuchil-obem-zapasov-topliva-i-produktov-v-krymu-1124770835.html

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керчь

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, крымский мост, общество