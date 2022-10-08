В районе Крымского моста ввели желтый уровень террористической опасности
Власти Кубани объявили "желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе
19:40 08.10.2022 (обновлено: 19:49 08.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В прилегающем к Крымскому мосту Темрюкском районе Краснодарского края введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Подписал "желтый" уровень опасности в Темрюкском районе… Будут повышенные меры безопасности – пункты досмотра и контрольно-пропускные мероприятия", – цитирует Кондратьева РИА Новости.
Губернатор рекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту.
Глава региона заверило, что тех, кто сейчас уже приехал к мосту и оказался в пробке, обеспечат горячим питанием и теплыми вещами.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам осмотра повреждений на Крымском мосту поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам и сообщил, что количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.