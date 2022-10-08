https://crimea.ria.ru/20221008/v-rayone-krymskogo-mosta-vveli-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124784198.html

В районе Крымского моста ввели желтый уровень террористической опасности

В районе Крымского моста ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 08.10.2022

В районе Крымского моста ввели желтый уровень террористической опасности

В прилегающем к Крымскому мосту Темрюкском районе Краснодарского края введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T19:40

2022-10-08T19:40

2022-10-08T19:49

чп на крымском мосту

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В прилегающем к Крымскому мосту Темрюкском районе Краснодарского края введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Губернатор рекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту.Глава региона заверило, что тех, кто сейчас уже приехал к мосту и оказался в пробке, обеспечат горячим питанием и теплыми вещами.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам осмотра повреждений на Крымском мосту поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам и сообщил, что количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-postavil-zadacha-k-utru-zapustit-dvizhenie-po-dvum-polosam-mosta-1124783515.html

https://crimea.ria.ru/20221008/po-krymskomu-mostu-nachato-dvizhenie-avtotransporta-1124777632.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, происшествия