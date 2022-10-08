https://crimea.ria.ru/20221008/v-krymu-vozobnovili-prodazhu-zheleznodorozhnykh-biletov-1124781702.html
В Крыму возобновили продажу железнодорожных билетов
В Крыму возобновили продажу железнодорожных билетов - РИА Новости Крым, 08.10.2022
В Крыму возобновили продажу железнодорожных билетов
Возобновлена продажа билетов на поезда, которые следуют по маршрутам из Севастополя и Симферополя в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Кисловодск и Омск, сообщает... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T18:10
2022-10-08T18:10
2022-10-08T18:10
чп на крымском мосту
транспорт
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Возобновлена продажа билетов на поезда, которые следуют по маршрутам из Севастополя и Симферополя в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Кисловодск и Омск, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что возврат билетов на эти поезда будет осуществляться согласно стандартным правилам возврата.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена.Позже в "Гранд Сервис Экспресс" заявили, что 8 октября поезда, следующие по маршрутам из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург, Москву и Кисловодск отправятся по графику.Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму >>В Минтрансе сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено к 20:00 8 октября. В ведомстве отметили, что специалисты уже ведут подготовительные работы, связанные с восстановлением полотна моста, оценивают повреждения и требуемый объем сроков необходимых работ, начать которые можно будет после того, как на месте завершат работу оперативные службы.Автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено с 16.00 8 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все автомобили здесь проходят полную процедуру досмотра. Водителей грузового транспорта он попросил воспользоваться Керченской паромной переправой, которая скоро откроется: "Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", – уточнил Аксенов.В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что пассажиров Керченская паромная переправа начнет перевозить в воскресенье, 9 октября, во второй половине дня. Сегодня это невозможно в связи с погодными условиями.
https://crimea.ria.ru/20221008/pervye-poezda-iz-kryma-otpravilis-v-moskvu-i-sankt-peterburg-1124781471.html
https://crimea.ria.ru/20221008/po-krymskomu-mostu-nachato-dvizhenie-avtotransporta-1124777632.html
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чп на крымском мосту, транспорт, крым, общество
В Крыму возобновили продажу железнодорожных билетов
В Крыму открыли продажу билетов на поезда, которые следуют из Севастополя и Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Возобновлена продажа билетов на поезда, которые следуют по маршрутам из Севастополя и Симферополя в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Кисловодск и Омск, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на следующие поезда: №174 Москва – Евпатория; №316 Адлер – Симферополь; №174 Евпатория – Москва; №166 Симферополь – Москва; №426 Симферополь – Кисловодск; №8 Севастополь – Петербург; №28 Симферополь - Москва; №316 Симферополь – Адлер; №76 Симферополь – Омск", – сказано в сообщении.
Уточняется, что возврат билетов на эти поезда будет осуществляться согласно стандартным правилам возврата.
ЧП на Крымском мосту
произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом
, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Движение по транспортному переходу было было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена.
Позже в "Гранд Сервис Экспресс" заявили, что 8 октября поезда, следующие по маршрутам из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург, Москву и Кисловодск отправятся по графику.
В Минтрансе сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено к 20:00 8 октября.
В ведомстве отметили, что специалисты уже ведут подготовительные работы, связанные с восстановлением полотна моста, оценивают повреждения и требуемый объем сроков необходимых работ, начать которые можно будет после того, как на месте завершат работу оперативные службы.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено с 16.00 8 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все автомобили здесь проходят полную процедуру досмотра. Водителей грузового транспорта он попросил воспользоваться Керченской паромной переправой, которая скоро откроется: "Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", – уточнил Аксенов.
В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что пассажиров Керченская паромная переправа начнет перевозить в воскресенье, 9 октября, во второй половине дня. Сегодня это невозможно в связи с погодными условиями.