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Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром
Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром
Продовольственный рынок полуострова насыщен в полном объеме, запасы продовольствия в Крыму составляют 55 суток. Об этом сообщила заместитель министра... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T09:46
2022-10-08T10:01
крым
происшествия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Продовольственный рынок полуострова насыщен в полном объеме, запасы продовольствия в Крыму составляют 55 суток. Об этом сообщила заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.Однако она призвала не создавать искусственный ажиотаж на товары бакалейной группы.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/pravitelstvennaya-komissiya-rassleduet-chp-na-krymskom-mostu--putin-1124763511.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, крымский мост
Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром

Минпром: запасы продовольствия в Крыму составляют 55 суток

09:46 08.10.2022 (обновлено: 10:01 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Продовольственный рынок полуострова насыщен в полном объеме, запасы продовольствия в Крыму составляют 55 суток. Об этом сообщила заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.
"Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет", - сообщила замминистра.
Однако она призвала не создавать искусственный ажиотаж на товары бакалейной группы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
09:30
Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
 
КрымПроисшествияКрымский мост
 
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