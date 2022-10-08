https://crimea.ria.ru/20221008/krym-obespechen-zapasom-prodovolstviya-i-nefteproduktov---minprom-1124764062.html

Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром

Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром

Продовольственный рынок полуострова насыщен в полном объеме, запасы продовольствия в Крыму составляют 55 суток. Об этом сообщила заместитель министра... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T09:46

2022-10-08T09:46

2022-10-08T10:01

крым

происшествия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Продовольственный рынок полуострова насыщен в полном объеме, запасы продовольствия в Крыму составляют 55 суток. Об этом сообщила заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.Однако она призвала не создавать искусственный ажиотаж на товары бакалейной группы.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/pravitelstvennaya-komissiya-rassleduet-chp-na-krymskom-mostu--putin-1124763511.html

крым

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, крымский мост