https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html

Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта

Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта

Рынок новых автомобилей в России находится в тяжелой ситуации из-за дефицита марок, моделей и комплектующих наравне с дефицитом покупателей, возникшим на фоне... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T08:58

2022-10-08T08:58

2022-10-08T08:58

транспорт

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Рынок новых автомобилей в России находится в тяжелой ситуации из-за дефицита марок, моделей и комплектующих наравне с дефицитом покупателей, возникшим на фоне роста цен. Ситуация с подержанными авто гораздо лучше из-за оставшегося выбора и некритичного потолка цен. Об этом РИА Новости Крым рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.По данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев рынок автомобильной техники в России сократился на 56%. За этот период всего было куплено 474,7 тыс. новых легковых автомобилей – на 59% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года."У нас сейчас на авторынке сложилась очень тяжелая ситуация. Необычная для авторынка и вообще нетипичная для всего прошедшего времени. Дело в том, что с одной стороны мы столкнулись с дефицитом определенных марок и моделей на авторынке. Некоторых машин просто нет. Потому что целый ряд заводов прекратил свое производство еще в марте, другие — прекратили поставки в Россию. Еще ряд моделей не могут выпустить даже работающие предприятия в силу дефицита комплектующих. Поэтому есть дефицита автомобилей", — пояснил Моржаретто.Вторая проблема, по мнению эксперта, заключается в сложных условиях социально-политической и экономической ситуации, при которых многие люди просто отказались покупать авто по завышенным ценам.Ситуация на рынке подержанных автомобилей, по словам специалиста, складывается немного лучше. Там цены поднялись на менее высокий уровень и остался широкий выбор."Вторичный рынок живет гораздо лучше, чем рынок новых автомобилей. Там тоже есть падение, но примерно 15-20%. Есть, конечно, и рост цен, но не такой большой, не в 1,5 раза, а где-то 20-30%. Поэтому большинство тех, кто решился на покупку, пошли на рынок подержанных авто. И, видимо, до конца года ситуация не изменится", — заключил автоэксперт.

https://crimea.ria.ru/20220218/kakie-poderzhannye-mashiny-chasche-vsego-pokupayut-krymchane--1122397120.html

https://crimea.ria.ru/20220406/kak-tseny-na-avto-mogut-povliyat-na-rabotu-taksi--ekspert-1122858227.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

транспорт, экономика, российская федерация (россия, рф)