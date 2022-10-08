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Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта
Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта
Рынок новых автомобилей в России находится в тяжелой ситуации из-за дефицита марок, моделей и комплектующих наравне с дефицитом покупателей, возникшим на фоне... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T08:58
2022-10-08T08:58
транспорт
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Рынок новых автомобилей в России находится в тяжелой ситуации из-за дефицита марок, моделей и комплектующих наравне с дефицитом покупателей, возникшим на фоне роста цен. Ситуация с подержанными авто гораздо лучше из-за оставшегося выбора и некритичного потолка цен. Об этом РИА Новости Крым рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.По данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев рынок автомобильной техники в России сократился на 56%. За этот период всего было куплено 474,7 тыс. новых легковых автомобилей – на 59% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года."У нас сейчас на авторынке сложилась очень тяжелая ситуация. Необычная для авторынка и вообще нетипичная для всего прошедшего времени. Дело в том, что с одной стороны мы столкнулись с дефицитом определенных марок и моделей на авторынке. Некоторых машин просто нет. Потому что целый ряд заводов прекратил свое производство еще в марте, другие — прекратили поставки в Россию. Еще ряд моделей не могут выпустить даже работающие предприятия в силу дефицита комплектующих. Поэтому есть дефицита автомобилей", — пояснил Моржаретто.Вторая проблема, по мнению эксперта, заключается в сложных условиях социально-политической и экономической ситуации, при которых многие люди просто отказались покупать авто по завышенным ценам.Ситуация на рынке подержанных автомобилей, по словам специалиста, складывается немного лучше. Там цены поднялись на менее высокий уровень и остался широкий выбор."Вторичный рынок живет гораздо лучше, чем рынок новых автомобилей. Там тоже есть падение, но примерно 15-20%. Есть, конечно, и рост цен, но не такой большой, не в 1,5 раза, а где-то 20-30%. Поэтому большинство тех, кто решился на покупку, пошли на рынок подержанных авто. И, видимо, до конца года ситуация не изменится", — заключил автоэксперт.
https://crimea.ria.ru/20220218/kakie-poderzhannye-mashiny-chasche-vsego-pokupayut-krymchane--1122397120.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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7 495 645-6601
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60
транспорт, экономика, российская федерация (россия, рф)
Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта

Автоэксперт рассказал о состоянии российского авторынка

08:58 08.10.2022
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтосалон. Архивное фото
Автосалон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Николай Хижняк
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Рынок новых автомобилей в России находится в тяжелой ситуации из-за дефицита марок, моделей и комплектующих наравне с дефицитом покупателей, возникшим на фоне роста цен. Ситуация с подержанными авто гораздо лучше из-за оставшегося выбора и некритичного потолка цен. Об этом РИА Новости Крым рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
По данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев рынок автомобильной техники в России сократился на 56%. За этот период всего было куплено 474,7 тыс. новых легковых автомобилей – на 59% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года.
"У нас сейчас на авторынке сложилась очень тяжелая ситуация. Необычная для авторынка и вообще нетипичная для всего прошедшего времени. Дело в том, что с одной стороны мы столкнулись с дефицитом определенных марок и моделей на авторынке. Некоторых машин просто нет. Потому что целый ряд заводов прекратил свое производство еще в марте, другие — прекратили поставки в Россию. Еще ряд моделей не могут выпустить даже работающие предприятия в силу дефицита комплектующих. Поэтому есть дефицита автомобилей", — пояснил Моржаретто.
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18 февраля, 09:19
Какие подержанные машины чаще всего покупают крымчане
Вторая проблема, по мнению эксперта, заключается в сложных условиях социально-политической и экономической ситуации, при которых многие люди просто отказались покупать авто по завышенным ценам.

"Мы столкнулись с еще более страшной проблемой — дефицит покупателей. Дело в том, что дефицит автомобилей весной привел к сильному подъему цен. Цены на новые автомобили с весны выросли в полтора раза. Знаю лично много людей, которые сказали: "отложу покупку на неопределенное время и поезжу на своем автомобиле, да он не новый, но он меня не подводит". Сейчас это куда более серьезная проблема. И свидетельство тому — падение рынка почти на 60%", — рассказал специалист.

Ситуация на рынке подержанных автомобилей, по словам специалиста, складывается немного лучше. Там цены поднялись на менее высокий уровень и остался широкий выбор.
"Вторичный рынок живет гораздо лучше, чем рынок новых автомобилей. Там тоже есть падение, но примерно 15-20%. Есть, конечно, и рост цен, но не такой большой, не в 1,5 раза, а где-то 20-30%. Поэтому большинство тех, кто решился на покупку, пошли на рынок подержанных авто. И, видимо, до конца года ситуация не изменится", — заключил автоэксперт.
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Заголовок открываемого материала
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08:58Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта
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