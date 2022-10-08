https://crimea.ria.ru/20221008/broni-dlya-medikov-pri-mobilizatsii--murashko-rasskazal-sistemu-1124773883.html

"Брони" для медиков при мобилизации – Мурашко рассказал систему

"Брони" для медиков при мобилизации – Мурашко рассказал систему - РИА Новости Крым, 08.10.2022

"Брони" для медиков при мобилизации – Мурашко рассказал систему

В рамках оказания медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, вся плановая и экстренная помощь сохранена. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T14:29

2022-10-08T14:29

2022-10-08T14:29

частичная мобилизация

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В рамках оказания медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, вся плановая и экстренная помощь сохранена. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы в рамках оказания плановой и экстренной помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи",- сказал он.Мурашко подчеркнул, что несмотря на частичную мобилизацию, медицинская помощь оказывается в полном объеме."Вся помощь будет сохранена в полном объеме", - отметил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://crimea.ria.ru/20221005/novyy-ukaz-putina-kto-esche-poluchit-otsrochku-ot-mobilizatsii-1124727807.html

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частичная мобилизация, общество, здравоохранение в россии