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"Брони" для медиков при мобилизации – Мурашко рассказал систему - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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"Брони" для медиков при мобилизации – Мурашко рассказал систему
"Брони" для медиков при мобилизации – Мурашко рассказал систему - РИА Новости Крым, 08.10.2022
"Брони" для медиков при мобилизации – Мурашко рассказал систему
В рамках оказания медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, вся плановая и экстренная помощь сохранена. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T14:29
2022-10-08T14:29
частичная мобилизация
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В рамках оказания медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, вся плановая и экстренная помощь сохранена. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы в рамках оказания плановой и экстренной помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи",- сказал он.Мурашко подчеркнул, что несмотря на частичную мобилизацию, медицинская помощь оказывается в полном объеме."Вся помощь будет сохранена в полном объеме", - отметил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20221005/novyy-ukaz-putina-kto-esche-poluchit-otsrochku-ot-mobilizatsii-1124727807.html
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96
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частичная мобилизация, общество, здравоохранение в россии
"Брони" для медиков при мобилизации – Мурашко рассказал систему

Мурашко рассказал о бронировании для медиков при частичной мобилизации

14:29 08.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В рамках оказания медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, вся плановая и экстренная помощь сохранена. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы в рамках оказания плановой и экстренной помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи",- сказал он.
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Мурашко подчеркнул, что несмотря на частичную мобилизацию, медицинская помощь оказывается в полном объеме.
"Вся помощь будет сохранена в полном объеме", - отметил он.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Частичная мобилизацияОбществоЗдравоохранение в России
 
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