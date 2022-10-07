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Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак
Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T18:43
2022-10-07T18:43
2022-10-07T18:43
происшествия
сочи
ксения собчак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."У меня сотрясение и травмы" - Собчак рассказала подробности ДТП в Сочи >>По версии суда, подсудимый, управляя автомобилем Mercedes S500, превысил скорость, проигнорировав дорожную разметку обогнал другую машину, выехав на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП один пассажир Volkswagen скончался на месте, другой пассажир и водитель получили травмы различной степени тяжести.На момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. После ДТП она пересела в такси и покинула место происшествия с двумя другими пассажирами, а позже заявила, что также получила сотрясение мозга и другие многочисленные травмы, и подчеркнула, что это был не ее водитель и авто ей не принадлежало.В судебном заседании водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.
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происшествия, сочи, ксения собчак
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак
Водитель авто, в котором ехала Собчак, получил 2 года колонии-поселения за смертельное ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе.
По версии суда, подсудимый, управляя автомобилем Mercedes S500, превысил скорость, проигнорировав дорожную разметку обогнал другую машину, выехав на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП один пассажир Volkswagen скончался на месте, другой пассажир и водитель получили травмы различной степени тяжести.
На момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. После ДТП она пересела в такси и покинула место происшествия с двумя другими пассажирами, а позже заявила, что также получила сотрясение мозга и другие многочисленные травмы, и подчеркнула, что это был не ее водитель и авто ей не принадлежало.
В судебном заседании водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.