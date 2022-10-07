https://crimea.ria.ru/20221007/sud-vynes-verdikt-po-smertelnomu-dtp-s-avto-v-kotorom-nakhodilas-sobchak-1124758634.html

Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак

Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак

Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T18:43

2022-10-07T18:43

2022-10-07T18:43

происшествия

сочи

ксения собчак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."У меня сотрясение и травмы" - Собчак рассказала подробности ДТП в Сочи >>По версии суда, подсудимый, управляя автомобилем Mercedes S500, превысил скорость, проигнорировав дорожную разметку обогнал другую машину, выехав на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП один пассажир Volkswagen скончался на месте, другой пассажир и водитель получили травмы различной степени тяжести.На момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. После ДТП она пересела в такси и покинула место происшествия с двумя другими пассажирами, а позже заявила, что также получила сотрясение мозга и другие многочисленные травмы, и подчеркнула, что это был не ее водитель и авто ей не принадлежало.В судебном заседании водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.

https://crimea.ria.ru/20211010/sobchak-popala--dtp-po-doroge-v-sochi-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1121098903.html

сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, ксения собчак