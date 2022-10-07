Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221007/sud-vynes-verdikt-po-smertelnomu-dtp-s-avto-v-kotorom-nakhodilas-sobchak-1124758634.html
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак
Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T18:43
2022-10-07T18:43
происшествия
сочи
ксения собчак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_72105432212fdd643b1cedf510d33bd6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."У меня сотрясение и травмы" - Собчак рассказала подробности ДТП в Сочи &gt;&gt;По версии суда, подсудимый, управляя автомобилем Mercedes S500, превысил скорость, проигнорировав дорожную разметку обогнал другую машину, выехав на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП один пассажир Volkswagen скончался на месте, другой пассажир и водитель получили травмы различной степени тяжести.На момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. После ДТП она пересела в такси и покинула место происшествия с двумя другими пассажирами, а позже заявила, что также получила сотрясение мозга и другие многочисленные травмы, и подчеркнула, что это был не ее водитель и авто ей не принадлежало.В судебном заседании водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.
https://crimea.ria.ru/20211010/sobchak-popala--dtp-po-doroge-v-sochi-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1121098903.html
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_276:0:1644:1026_1920x0_80_0_0_2d30989549e37dbee7056e54ba1d17e7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сочи, ксения собчак
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак

Водитель авто, в котором ехала Собчак, получил 2 года колонии-поселения за смертельное ДТП

18:43 07.10.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе.
"У меня сотрясение и травмы" - Собчак рассказала подробности ДТП в Сочи >>
По версии суда, подсудимый, управляя автомобилем Mercedes S500, превысил скорость, проигнорировав дорожную разметку обогнал другую машину, выехав на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП один пассажир Volkswagen скончался на месте, другой пассажир и водитель получили травмы различной степени тяжести.
На момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. После ДТП она пересела в такси и покинула место происшествия с двумя другими пассажирами, а позже заявила, что также получила сотрясение мозга и другие многочисленные травмы, и подчеркнула, что это был не ее водитель и авто ей не принадлежало.
В судебном заседании водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.
Телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября 2021, 13:31
Собчак попала в лобовое ДТП по дороге в Сочи: что известно - ВИДЕО
 
ПроисшествияСочиКсения Собчак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:24Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда
19:47Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить
19:34В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50%
19:23В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
19:13Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей
19:01Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине
18:43Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак
18:34Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС
18:19Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт
17:58Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
17:36Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах
17:07Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар
16:55РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
16:34США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
16:28ВС РФ отбили все атаки украинских войск на трех направлениях
16:22В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении
16:12Путин призвал СНГ активнее переходить на нацвалюты во взаиморасчетах
15:53Независимые профсоюзы России: размер индексации пенсий недостаточный
15:40Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
15:29В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ
Лента новостейМолния