https://crimea.ria.ru/20221007/ssha-mogut-peredat-kievu-takticheskoe-yadernoe-oruzhie--voennyy-ekspert-1124753036.html
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт - РИА Новости Крым, 07.10.2022
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
Военный эксперт Юрий Кнутов не исключает, что США могут передать Украине тактическое ядерное оружие для так называемого "превентивного удара" по российской... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T16:34
2022-10-07T16:34
2022-10-07T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Военный эксперт Юрий Кнутов не исключает, что США могут передать Украине тактическое ядерное оружие для так называемого "превентивного удара" по российской территории.Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород" >>Кнутов напомнил, что Зеленский во время выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО "нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие".Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского >>"Общественное мнение на Западе готовят таким образом, что якобы Россия собирается ударить по мирным жителям Украины тактическим ядерным оружием и срочно надо ее остановить с помощью тактического ядерного оружия, которое можно передать на Украину. Эта игра очень активна и кране опасна", – подчеркнул эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221007/lavrov-otvetil-na-slova-zelenskogo-o-preventivnykh-udarakh-po-rossii-1124747647.html
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мнения, политика, украина, сша
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
Военный эксперт Кнутов не исключил вероятность передачи Киеву тактического ядерного оружия