Рейтинг@Mail.ru
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221007/ssha-mogut-peredat-kievu-takticheskoe-yadernoe-oruzhie--voennyy-ekspert-1124753036.html
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт - РИА Новости Крым, 07.10.2022
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
Военный эксперт Юрий Кнутов не исключает, что США могут передать Украине тактическое ядерное оружие для так называемого "превентивного удара" по российской... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T16:34
2022-10-07T16:34
мнения
политика
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122983420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f63033aface4324af8f9c9c3fd9c0e79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Военный эксперт Юрий Кнутов не исключает, что США могут передать Украине тактическое ядерное оружие для так называемого "превентивного удара" по российской территории.Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород" &gt;&gt;Кнутов напомнил, что Зеленский во время выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО "нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие".Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского &gt;&gt;"Общественное мнение на Западе готовят таким образом, что якобы Россия собирается ударить по мирным жителям Украины тактическим ядерным оружием и срочно надо ее остановить с помощью тактического ядерного оружия, которое можно передать на Украину. Эта игра очень активна и кране опасна", – подчеркнул эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221007/lavrov-otvetil-na-slova-zelenskogo-o-preventivnykh-udarakh-po-rossii-1124747647.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122983420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5849717d6940062c1b69083ad240a362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, украина, сша
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт

Военный эксперт Кнутов не исключил вероятность передачи Киеву тактического ядерного оружия

16:34 07.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий США
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Военный эксперт Юрий Кнутов не исключает, что США могут передать Украине тактическое ядерное оружие для так называемого "превентивного удара" по российской территории.
Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород" >>
"Убежден, что (президент Украины Владимир) Зеленский попросит у НАТО по закрытым каналам тактическое ядерное оружие. Более того, я убежден, что с переброской 300 тысяч военных НАТО в Прибалтику, Польшу и Румынию запросто может быть переброшено и тактическое ядерное оружие США. Вероятнее всего, оно уже там находится", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Кнутов напомнил, что Зеленский во время выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО "нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие".
Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского >>
"Общественное мнение на Западе готовят таким образом, что якобы Россия собирается ударить по мирным жителям Украины тактическим ядерным оружием и срочно надо ее остановить с помощью тактического ядерного оружия, которое можно передать на Украину. Эта игра очень активна и кране опасна", – подчеркнул эксперт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
11:12
Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России
 
МненияПолитикаУкраинаСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
16:34США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
16:28ВС РФ отбили все атаки украинских войск на трех направлениях
16:22В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении
16:12Путин призвал СНГ активнее переходить на нацвалюты во взаиморасчетах
15:53Независимые профсоюзы России: размер индексации пенсий недостаточный
15:40Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
15:29В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ
14:54Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих
14:16Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы
14:07В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС
13:50Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник
13:37Белгородскую область снова обстреливают
13:27В России сменили командующего Восточным военным округом
13:04Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ
12:29В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию
12:21Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось
12:13РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"
12:04Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне
11:51Сильный холодный ветер накроет Крым
Лента новостейМолния