Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского
Песков: заявление Зеленского о превентивном ударе по России – призыв к мировой войне
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РА Новости Крым. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг Зеленский заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, чтобы исключить возможность применения ядерного оружия со стороны РФ.
"Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", - сказал Песков в комментарии РИА Новости.
По мнению Пескова, ответственность за подобное заявление должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.
"Именно эти страны (США и Великобритания - ред.) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского - ред.) и этого режима", - сказал Песков.
Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".
В вою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Соединенные Штаты Америки, говоря о ядерной угрозе, пытаются ввести эту тему в общемировую жизнь и втянуть Россию в эту повестку, что является манипуляцией в своих интересах.