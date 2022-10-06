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Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского
Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T21:10
2022-10-06T21:10
дмитрий песков
украина
нато
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РА Новости Крым. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг Зеленский заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, чтобы исключить возможность применения ядерного оружия со стороны РФ.По мнению Пескова, ответственность за подобное заявление должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".В вою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Соединенные Штаты Америки, говоря о ядерной угрозе, пытаются ввести эту тему в общемировую жизнь и втянуть Россию в эту повестку, что является манипуляцией в своих интересах.
https://crimea.ria.ru/20221006/preventivnye-udary-po-rf-zelenskiy-rasskazal-chto-dolzhno-delat-nato-1124743398.html
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дмитрий песков, украина, нато, российская федерация (россия, рф)
Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского

Песков: заявление Зеленского о превентивном ударе по России – призыв к мировой войне

21:10 06.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РА Новости Крым. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг Зеленский заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, чтобы исключить возможность применения ядерного оружия со стороны РФ.
"Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", - сказал Песков в комментарии РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
20:43
Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО
По мнению Пескова, ответственность за подобное заявление должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.
"Именно эти страны (США и Великобритания - ред.) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского - ред.) и этого режима", - сказал Песков.
Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".
В вою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Соединенные Штаты Америки, говоря о ядерной угрозе, пытаются ввести эту тему в общемировую жизнь и втянуть Россию в эту повестку, что является манипуляцией в своих интересах.
 
Дмитрий ПесковУкраинаНАТОРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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