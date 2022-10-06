https://crimea.ria.ru/20221006/prizyv-k-mirovoy-voyne-v-kremle-otvetili-na-zayavlenie-zelenskogo-1124743832.html

Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского

Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T21:10

2022-10-06T21:10

2022-10-06T21:10

дмитрий песков

украина

нато

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РА Новости Крым. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг Зеленский заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, чтобы исключить возможность применения ядерного оружия со стороны РФ.По мнению Пескова, ответственность за подобное заявление должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".В вою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Соединенные Штаты Америки, говоря о ядерной угрозе, пытаются ввести эту тему в общемировую жизнь и втянуть Россию в эту повестку, что является манипуляцией в своих интересах.

https://crimea.ria.ru/20221006/preventivnye-udary-po-rf-zelenskiy-rasskazal-chto-dolzhno-delat-nato-1124743398.html

украина

российская федерация (россия, рф)

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дмитрий песков, украина, нато, российская федерация (россия, рф)