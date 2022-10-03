https://crimea.ria.ru/20221003/ekspert-obyasnil-perepolokh-v-nato-iz-za-atomnoy-podlodki-belgorod--1124698712.html

Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород"

Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород" - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород"

Передвижения российской атомной подлодки "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", о которых пишут западные СМИ, является хорошей демонстрацией элементов... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T11:58

2022-10-03T11:58

2022-10-03T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Передвижения российской атомной подлодки "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", о которых пишут западные СМИ, является хорошей демонстрацией элементов сдерживания со стороны России, считает политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов.Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия использует все средства, и подчеркнул, что Москва "не блефует".

https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html

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мнения, армия и флот, в мире, российская федерация (россия, рф), нато