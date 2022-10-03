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Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород" - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород"
Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород" - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород"
Передвижения российской атомной подлодки "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", о которых пишут западные СМИ, является хорошей демонстрацией элементов... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T11:58
2022-10-03T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Передвижения российской атомной подлодки "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", о которых пишут западные СМИ, является хорошей демонстрацией элементов сдерживания со стороны России, считает политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов.Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия использует все средства, и подчеркнул, что Москва "не блефует".
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мнения, армия и флот, в мире, российская федерация (россия, рф), нато
Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород"

Политолог: перемещение АПЛ "Белгород" – демонстрация элементов сдерживания со стороны РФ

11:58 03.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО открывается в Варшаве
Саммит НАТО открывается в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Передвижения российской атомной подлодки "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", о которых пишут западные СМИ, является хорошей демонстрацией элементов сдерживания со стороны России, считает политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов.
Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".
"Публикации о подлодке – это еще один элемент той истерии, которая есть на Западе по поводу возможного применения Россией ядерного оружия. "Белгород" оснащен сверхсовременными ракетами "Посейдон", которое называют "оружием Апокалипсиса" и которое не имеет ни аналогов, ни защиты от него. Думаю, это вполне хорошая демонстрация элементов сдерживания со стороны России, как и слова нашего президента", - сказал Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия использует все средства, и подчеркнул, что Москва "не блефует".
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"Оружие возмездия": эксперт разъяснил значимость подлодки "Белгород"
 
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