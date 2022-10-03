Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород"
Политолог: перемещение АПЛ "Белгород" – демонстрация элементов сдерживания со стороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Передвижения российской атомной подлодки "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", о которых пишут западные СМИ, является хорошей демонстрацией элементов сдерживания со стороны России, считает политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов.
Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ключевые участники НАТО получили от разведки блока отчет о передвижениях российской субмарины "Белгород", оснащенной ядерными суперторпедами "Посейдон". Отчет вызвал в альянсе тревогу, поскольку разведка связала передвижения российской подлодки с возможным испытанием ядерной суперторпеды "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".
"Публикации о подлодке – это еще один элемент той истерии, которая есть на Западе по поводу возможного применения Россией ядерного оружия. "Белгород" оснащен сверхсовременными ракетами "Посейдон", которое называют "оружием Апокалипсиса" и которое не имеет ни аналогов, ни защиты от него. Думаю, это вполне хорошая демонстрация элементов сдерживания со стороны России, как и слова нашего президента", - сказал Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия использует все средства, и подчеркнул, что Москва "не блефует".