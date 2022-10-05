https://crimea.ria.ru/20221005/vsu-obstrelyali-s-vertoleta-ispravitelnuyu-koloniyu-v-gorlovke-1124722681.html
ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке
ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке - РИА Новости Крым, 05.10.2022
ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке
ВСУ выпустили с вертолета неуправляемые авиационные ракеты на территорию исправительной колонии в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T12:22
2022-10-05T12:22
2022-10-05T12:22
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. ВСУ выпустили с вертолета неуправляемые авиационные ракеты на территорию исправительной колонии в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут регулярные массированные обстрелы Донецка и области.
https://crimea.ria.ru/20220918/ocherednoy-obstrel-vsu-kolonii-v-elenovke-pogib-voennoplennyy-1124541414.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке
Украинские боевики произвели авиаобстрел исправительной колонии в Горловке