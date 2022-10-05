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ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке
ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке - РИА Новости Крым, 05.10.2022
ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке
ВСУ выпустили с вертолета неуправляемые авиационные ракеты на территорию исправительной колонии в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. ВСУ выпустили с вертолета неуправляемые авиационные ракеты на территорию исправительной колонии в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут регулярные массированные обстрелы Донецка и области.
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всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке

Украинские боевики произвели авиаобстрел исправительной колонии в Горловке

12:22 05.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. ВСУ выпустили с вертолета неуправляемые авиационные ракеты на территорию исправительной колонии в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию с применением авиации. Неонацистские каратели выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии", - написал Приходько в своем Telegram-канале
Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут регулярные массированные обстрелы Донецка и области.
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