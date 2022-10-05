https://crimea.ria.ru/20221005/vsu-obstrelyali-s-vertoleta-ispravitelnuyu-koloniyu-v-gorlovke-1124722681.html

ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке

ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке - РИА Новости Крым, 05.10.2022

ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке

ВСУ выпустили с вертолета неуправляемые авиационные ракеты на территорию исправительной колонии в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T12:22

2022-10-05T12:22

2022-10-05T12:22

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110774/87/1107748781_0:126:3418:2048_1920x0_80_0_0_8b7dac29d88ef7d7a40bc78b10a14a66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. ВСУ выпустили с вертолета неуправляемые авиационные ракеты на территорию исправительной колонии в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут регулярные массированные обстрелы Донецка и области.

https://crimea.ria.ru/20220918/ocherednoy-obstrel-vsu-kolonii-v-elenovke-pogib-voennoplennyy-1124541414.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)